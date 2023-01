Vai Latvijas pareizticīgie tiešām ir atdalījušies no Maskavas patriarhāta? Atbildi kāds ir dzirdējis? Ieteikt







Piekrītu, ka tādas skaļas balss no pareizticīgās baznīcas, jāpiebilst, mums ir divas, ja tā var teikt, pareizticīgās baznīcas, – no tās lielākās tādas skaļas balss nav. No metropolīta Aleksandra mutes tāda skaidra norobežošanās un nosodījums nav izskanējis, to mēs neesam dzirdējuši. Kopumā šī baznīca kā kopiena ir diezgan noslēgta, tā nerunā, nekomunicē.

Šādu komentāru TV24 raidījumam “Globuss” sniedza Laima Geikina, Pedagoģijas un teoloģijas zinātņu doktore, LU profesore.

Es šo jautājumu pagrieztu no otras puses, spriež profesore: “Mēs dzīvojam pēc-sekularitātes laikmetā, kur reliģija ir no individuālās sfēras atkal prom uz publiskās dzīves skatuves, reliģija ir noderīga.”

Politiskā vara ļoti labprāt izmanto šo komponenti savas varas īstenojumam – to ļoti labi redzam pie Vladimira Putina. Arī vēsturē, ja paskatāmies, – II pasaules karš iesākas kā Tēvijas karš bez reliģiskās komponentes “Svētais Tēvijas karš”. Līdz ko karš kļūst svēts, tā motivācija un attieksme no cilvēka un iesaistīto puses, upurēšanās un ziedošanās iegūst pavisam citu jaudu, tā profesore Geikina.