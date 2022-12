Svētku egle svētās Sofijas katedrāles laukumā Kijivā, Ukraina. 2022. gada decembris. Foto. REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ukraina domā, svinēt Ziemassvētkus kopā ar pārējo pasauli vai janvārī ar pareizticīgajiem







Šā gada nogalē Ukrainā notikusi valsts mēroga sabiedriskā aptauja par ukraiņu attieksmi pret ideju pārcelt Ziemassvētku svinēšanas datumu.

Pēdējā laikā Ukrainā nedaudz pieaudzis to cilvēku skaits, kuri Ziemassvētkus svin tikai 25. decembrī (no 4% līdz 11%), un to skaits, kuri tos svin abos datumos (no 18% līdz 25%). Gada laikā Ukrainā būtiski pieaudzis arī to skaits, kas atbalsta ideju par Ziemassvētku svinēšanas pārcelšanu uz 25. decembri: no 26% līdz 44%. Pret šādu ideju ir – 31% (2021.gadā – 58%). Vairāk nekā puse (55%) Ziemassvētkus svinēs 7.janvārī (2021.gadā tādu bija 71%), tā liecina ratinggroup.ua publicētie rezultāti.

Lielākā daļa Ziemassvētku pārcelšanās idejas atbalstītāju ir Rietumu un Kijevas iedzīvotāju vidū: vairāk nekā puse atbalsta šo ideju. Arī valsts centra iedzīvotāju vidū relatīvs vairākums (44%) nav pret šo iniciatīvu.

No otras puses, dienvidu un austrumu iedzīvotāju vidū relatīvs vairākums neatbalsta ideju pārcelt Ziemassvētku svinēšanas datumu. Vecuma ziņā vislielākās pretrunas vērojamas vecākā un vidējā vecuma grupā.

Ukrainas galvaspilsētā šonedēļ iemirdzējās “Nepielūdzamības Ziemassvētku eglīte”. “Es uzskatu, ka mēs pieņēmām pareizo lēmumu. Jābūt Ziemassvētku eglītei! Mūsu bērniem jābūt svētkiem! Par spīti visiem Krievijas barbaru pūliņiem atņemt ukraiņiem Ziemassvētku un Jaunā gada prieku,” tās iedegšanas vakarā sacīja Kijevas mērs Vitālijs Kļičko. “Cik tā ir skaista! Iespējams, visskaistākā visos gados!”

Zināms, ka Krievijas armija veic masīvus raķešu un bezpilota lidaparātu uzbrukumus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai. Pēc smagiem elektrotīkla bojājumiem daudzās Ukrainas pilsētās ieviesti ik stundu elektrības padeves pārtraukumi.































































































