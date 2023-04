Ilustratīvs foto

Nopērciet mūsu pārdoto pulverīti, tableti, ūdeni, un būs jums laime! Šī filozofija ir visu brīnumlīdzekļu tirgotāju nereti ļoti agresīvā mārketinga pamatā. Jautājums vienīgi, vai tie būtu jāpopularizē televīzijas kanālā, kuru bez maksas var skatīties visā valstī? Taču tieši ar šādu, Coral Club jeb Koraļlu kluba piedāvātu raidījumu “Skaistums un jaunība ar Dr.med Janu Janovsku”, mūs aprīļa sākumā aplaimoja ReTV.

Dr.med Janas Janovskas vadītā raidījuma pamattēma bija cukurs jeb “tāda molekula, kura mūs diezgan saldi un lēni nogalina”. Var tikai piekrist, ka pārlieka cukura deva mūsu organismam nudien ir kaitīga, arī citi raidījumā minētie riska faktori saldummīļiem ir pamatoti, tāpat kā dakteres ieteikumi izgulēties, normalizēt ķermeņa masu un ēst mājās gatavotu ēdienu. Šoks gaidīja raidījuma beigu daļā, kad cienījamā mediķe iepazīstināja ar “jauno, foršo draugu” Coral Club, stāstot par dažiem tā piedāvātajiem produktiem, kā arī piebilstot, ka Coral Club jau 25 gadus ražo viskvalitatīvākās un interesantākās kompozīcijas, kuras ir sertificētas un par kuriem kā ārsti, tā farmaceiti veikuši pētījumus. Raidījuma formāts, kā arī dakteres Janas Janovskas autoritāte (viņa ir arī docētāja Rīgas Stradiņa Universitātes Iekšķīgo slimību katedrā) skatītājam raisa pārliecību, ka Coral Club piedāvātie produkti patiešām pilda to aprakstos kompānijas interneta vietnē solīto. Un solīts tiešām tiek daudz – sākot no svara samazināšanas un organisma detoksa un beidzot ar sirds un asinsvadu sistēmas uzlabošanos.

Tomēr lai arī Coral Club piedāvātie uztura bagātinātāji ir reģistrēti Pārtikas un veterinārā dienesta Uztura bagātinātāju reģistrā, medijos vairākkārt publiski izskanējusī informācija par šīs kompānijas produkciju un, galvenais, agresīvo mārketingu, liek vērtēt to ļoti uzmanīgi. Ne velti Re:Baltica pētnieciskā seriāla “Karmas latvieši” astotās sērijas nosaukums ir: “Korallis pret visām kaitēm – toksīniem, parazītiem un caurumiem aurā”. Tādēļ jo nesaprotamāka ir cienījamas mediķes un ReTV iesaistīšanās Coral Club popularizēšanā.

No kurienes koraļļu bumam “aug kājas”?

Koraļļu kalcija preparātu bums sākās pagājušā gadsimta deviņdesmitajos gados, kad dienasgaismu ieraudzīja Roberta R.Berefuta (Robert Barefoot) grāmata “Kalcija faktors” (The Calcium factor), kā arī lielu popularitāti guva stāsts par Okinavas salas iedzīvotājiem, kuri, pateicoties ūdens dabiskajai filtrācijai caur koraļļu slāni, nekad neslimo ar sirds asinsvadu slimībām un citām kaitēm, turklāt nodzīvo teju līdz simts gadu vecumam. Iespējams, tieši tas arī bija Roberta Barefuta un Kevina Trudeva (Kevin Trudeau) tirgotā uz koraļļu bāzes radītā uztura bagātinātāja popularitātes pamatā. Tika apgalvots, ka ar šo preparātu var izārstēt ne vien sirds slimības, bet arī multiplo sklerozi un vēzi. 2003.gadā ASV Federālās tirdzniecības Komisija (The Federal Trade Commission) viņiem izvirzīja apsūdzību par nepamatotu apgalvojumu izteikšanu par šo produktu ietekmi uz veselību un aizliedza tīmekļa vietņu operatoriem, kuri tirgoja koraļļu kalcija produktus, apgalvot, ka koraļļu kalcijs ir efektīva vēža un/vai citu slimību ārstēšanai. Komisija norādīja, tai nav zināms neviens kompetents un uzticams zinātnisks pierādījums, kas šos apgalvojumus pamatotu.

Ienesīgā tārpu izdzīšana

Lai arī kompānija dibināta Kanādā, tās centrālais birojs, saskaņā ar Re:Baltica raidījumā “Starp citu” (2.sezona, 16.epizode) 2020.gadā pausto atrodas Maskavā. Pārsvarā tas darbojas bijušajās Padomju Savienības valstīs un Vācijā. Balansējot starp daudzlīmeņu mārketingu un finanšu piramīdu shēmu, tas piedāvā ne tikai uzlabot veselību, bet arī nopelnīt.

Savukārt lai pelnītu, jāpārdod pēc iespējas vairāk. Viens no āķiem ir sociālie tīkli un agresīvais mārketings, otrs – netradicionālā diagnostika. Jo farmācijas biznesa haizivis un ārsti taču nespēj un negrib diagnosticēt tik “nopietnu” lietu, kā organismu apsēdušus parazītus un tārpus, kur nu vēl caurumu aurā! Kad pacients ar īpaša aparāta palīdzību ir “apsekots” un viņam noteikts lērums visādu kaišu, kā, piemēram, laima slimības baktērijas sirds kambarī, seko labā ziņa – to visu iespējams novērst ar Coral Club piedāvātajiem līdzekļiem! Žurnālistei, kura “Karmas latviešos” iejutās pacientes lomā, tas iesākumā izmaksātu vien aptuveni nieka 500 eiro.

“Šī metode nav uzticama, tās darbības mehānismam nav nekāda izskaidrojuma, un vispār nav skaidrs, kā iespējams iegūt šādus rezultātus bez asins analīzēm. Baktēriju, vīrusu, parazītu diagnostika ne ar kādiem elektrodiem nav iespējama,” raidījumam norādīja ģimenes ārste Dr. Gundega Skruze-Janava. Ārsti par nepamatotu un nevajadzīgu atzīst arī Coral Club nutriciologu piedāvāto antiparazitālo programmu bērniem. Tās būtība īsumā šāda – pērciet mūsu pulverīšus un četras reizes gadā dzeniet no bērniem laukā tārpus un parazītus, citādi viņi “noēdīs” jūsu atvases! Māmiņu kluba interneta vietnē rodams Dašas blogs (2013.gads), kurā sieviete stāsta par savu pieredzi dēla slimības diagnozes meklējumos un cita starpā min arī netradicionālās diagnostikas rezultātus un aicinājumu pirkt Coral Club speciālās tabletes. “Kad dzirdi, kā tev ar smaidu saka, ka tavs bērns “mirst, jo viņu aprij no iekšienes, un mēs vecāki esam tie, kas nogājuši no ceļa un nevēlamies palīdzēt”, tad saproti – tās ir šausmas,” raksta Daša. Šķiet, lieki piebilst, ka analīzēs nekas no “speciālistes” minētā neapstiprinājās…

Taču organisma “attārpošana” ir ienesīgs pasākums. Kompānijas mājas lapā lasāms, ka viena attīrīšanas komplekta cena ir 105 eiro, taču pieejami arī dārgāki komplekti. Tikmēr ģimenes ārste Katerīna Bulavkina, kura specializējusies bērnu ārstēšanā, skaidro, ka profilaktiski nekāda parazītu “tīrīšana” nav nepieciešama.

Visienesīgākā prece – cerība

Autiskā spektra traucējumi diemžēl nav ārstējami. Taču Coral Club konsultanti, saskaņā ar “Karmas latviešu” stāstīto, pamanās pārdot savus brīnumlīdzekļus arī ar šo kaiti sirgstošo bērnu vecākiem un pat apgalvo, ka tie dod jūtamus uzlabojumus. Tikmēr bērnu psihiatrs Ņikita Bezborodovs raidījumā skaidro, ka nav zināma neviena viela, kas varētu bērnam ar autisko spektru kaut ko ticamu uzlabot.

Arī koloidālais sudrabs, kuru satur kompānijas piedāvātais preparāts, nav nekāds brīnumlīdzeklis. Piemēram, ASV Komplementārās un integratīvās veselības nacionālais centrs (NCCIH) nekādus zinātniski pamatotus pierādījumus koloidālajam sudrabam piedēvētajām īpašībām nav atradis. Taču ir pierādīts, ka pārmērīgi aizraujoties ar koloidālā sudraba šķīduma dzeršanu iespējams iedzīvoties veselības problēmās, starp kurām visizplatītākā ir argīrija, kā rezultātā āda kļūst zilganpelēka. Divtūkstošo gadu sākumā šāda ķibele piemeklēja ASV Senāta kandidātu no Montanas štata Stanu Džonsu…

Nutricioloģija. Kas “lācītim vēderā”?

Coral Club konsultanti lielākoties sevi dēvē par nutriciologiem un daudzi no viņiem pat lepojas ar RSU izdotu dokumentu, kas apliecina, ka persona noklausījusies attiecīgu kursu. Interneta resursos rodamais skaidrojums vēsta: “Nutricioloģijas mērķis ir izpētīt pārtikas produktu un uzturvielu ietekmes likumus, saistībā ar cilvēka veselību, atrast vieglas uzturvielu asimilācijas, pārstrādes un utilizācijas ceļus.” Dietoloģe Lolita Neimane, RSU Sporta un uztura katedras docētāja, publikācijā La.lv vēl 2017.gadā brīdināja uzmanīties no neīstiem uztura speciālistiem, arī no nutricionistiem, nutriciologiem.

Vēl līdz pat 2020.gadam, kad Koraļļu kluba un “citu pseidozinātnisku muļķību izplatītāju” darbībai uzmanību pievērsa Re:Check, RSU bija profesionālās pilnveides programma “Nutraceutical” jeb Uztura bagātinātāju lietošana. Kopš 2020.gada RSU nutricioloģijas kursu vairs nepiedāvā, jo, saskaņā ar RSU rakstiski Re:Check pausto: “RSU kā zinātnes augstskola neturpinās šādu, pretrunīgu ārpusstudiju kursu piedāvāšanu, izsniedzot savus apliecinājumus.” Tāpēc jo dīvaināk šķiet, ka šīs pašas augstskolas Iekšķīgo slimību katedras docētāja dr.Jana Janovska ReTV kanālā pēc būtības reklamē tos pašus Koraļļu Kluba brīnumlīdzekļus.