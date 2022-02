Vai mums draud bankrotu vilnis energocenu kāpuma dēļ? Ieteikt







“Es domāju, ka neizbēgami būs arī bankroti, jā,” uz jautājumu TV24 speciālizlaidumā atbild Aigars Rostovskis, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents.

Visā Eiropā, arī Latvijā pārtikas cenas uzlēks uz augšu un prognoze šim gadam esot apmēram 7-10%.

“Jautājums, ja tas visā sistēmā uzies uz augšu, kaut kādā brīdī tas amortizēsies, bet katrā šādā procesā būs arī kritušie un skaidrs, ka to, ko virkne uzņēmumu saka – viņi var no saviem resursiem, paņemot naudu no attīstības vai citiem investīciju vektoriem, var izturēt divus līdz četrus mēnešus, bet vai nu tas ir īstermiņa atbalsts vai kamēr adaptēsies jaunā tirgus situācija, nav zināms, tāpēc es saku, ka mums ir ļoti stingri jāmonitorē, kas notiek apkārt, jo mēs esam vienā sistēmā,” viņš skaidro.

Skandināvijā cenas ir šobrīd zemākas, kas, protams, ietekmē konkurenci.

“Ja nauda tiek ielikta energorēķinā iekšā, tad kaut kur nākas to samazināt – investīcijās vai darbiniekam atņemt, tā kā tā situācija tāda ir – tirgū ir gaidāmas zināmas svārstības,” Rostovskis prognozē.