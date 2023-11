Foto: Paula Čurkste/LETA Valsts aizsardzības dienesta kursanti Nacionālo bruņoto spēku Ādažu bāzes teritorijā, 2023.

Vai nākotnē valsts aizsardzības dienesta iesaukumos iekļaus arī sievietes? Ieteikt







Nav izslēgts, ka nākotnē Latvijā valsts aizsardzības dienesta (VAD) iesaukumos iekļaus arī sievietes, intervijā aģentūrai LETA atzina Latvijas aizsardzības ministrs Andris Sprūds (P).

Ministrs norādīja, ka profesionālajā dienestā Latvijā ir viens no augstākajiem sieviešu īpatsvariem NATO – aptuveni 20%. Tas esot ļoti labs rādītājs, un ministrs esot tikai par, lai tas pieaugtu.

Patlaban arī VAD var iesaistīties sievietes pēc brīvprātības principa, norādīja ministrs un atgādināja, ka viņa pārstāvētajai partijai “Progresīvie” tiešām bija svarīgs dzimumu līdztiesības jautājums, lai gan iespējas, gan pienākums un atbildība attiektos uz visiem dzimumiem.

Sprūds gan norādīja, ka vienlaikus ir jārēķinās ar to, ka “konkrētajā brīdī politiskais vairākums ir par to, ka šajā jautājumā uz priekšu ir jāiet pakāpeniski”. “Bet mēs jau redzam, ka arī Ziemeļvalstīs sāk apsvērt, ka obligātais militārais dienests attiecas uz visiem. Tādēļ par to ir jāsāk domāt, un es neizslēdzu, ka arī mēs pie tā varam nonākt,” uzsvēra ministrs.















Aizsardzības mācības