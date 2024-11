Vai nav tā, ka migrantu ir vairāk, nekā ir uzskaitīts oficiālajos datos? Ieteikt







“Uzzinot oficiālos ciparus par migrantiem Latvijā, man ir tāda sajūta, ka katru dienu vismaz pusi no indiešiem Latvijā redzu uz ielas. Jums neliekas, ka viņu ir pārāk daudz? Un daudz reižu vairāk nekā oficiālajos datos?” Gunāram Kūtrim, Saeimas deputātam (ZZS), vaicāja kāds TV24 skatītājs raidījumā “Uz līnijas”.

“Šis jautājums gan neattiecas uz pilsonības tēmu, bet mūsu komisija šo jautājumu ir skatījusi, goda vārds, katru pusgadu vismaz vienu reizi dažādos rakursos. Mēs esam skatījuši gan caur izglītības iestāžu prizmu, kur atnāk studenti no ārvalstīm, tā saucamajām, trešajām valstīm, gan arī nesen skatījām attiecībā uz darba meklētājiem un darba ņēmējiem. Man liekas, ka mēs janvārī atgriezīsimies atkal pie šī jautājuma. Jo viena lieta, ka valsts iestādes, izpildvara saka – sistēma mums ir sakārtota, viss ir kārtībā, mēs skatāmies – ja viņam nav, anulējam uzturēšanās atļauju un tālāk robežsargi seko, lai viņš izbrauktu ārā. Šķiet, ka nepietiek kapacitātes, lai izķertu visus.

Bet viena lieta, ko gan es gribētu teikt, ka tīri subjektīvi mums liekas, ka šo trešo valstu pilsoņu pie mums uz ielām ir samērā daudz tāpēc, ka viņi ārēji izskata ziņā atšķiras no eiropiešiem. Līdz ar to mums šķiet, ka viņu ir ļoti daudz. Tie ir cilvēki, kas strādā ar dažādām piegādēm, tāpēc viņi mums vairāk ir acu priekšā.

Skaitļi mums ir precīzi, vismaz tie, ko dod mums dienesti, ir precīzi zināmi. Shēma jeb sistēma, kādai vajadzētu būt atlasei, ir atstrādāta. Ar sistēmu it kā viss ir labi. Man liekas, ka tā problēma ir tieši ar praktisko – šo cilvēku izskaitļošanu un izraidīšanu, panākšanu, lai viņi aizbrauc, it īpaši, ja tas ir saistīts ar šīm atļaujām veikt šo darbību. Tur ir tā neskaidrā situācija, ka mēs bieži vien cilvēkus varbūt neatšķiram pēc izskata, tā ka ir iespējams varbūt šīs licences dabūt vairākkārt elektroniski. Līdz ar to, man liekas, ka tur vēl ir liels caurums. Centīsimies sakārtot šo tēmu, mēs to saprotam!”