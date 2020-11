FOTO. Vai novembrī vēl drīkst pārstādīt lilijas: skaidro puķkope

Liliju izstāde Latvijas Dabas muzejā "Liliju dienas 2015"

Inita Šteinberga, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”.

“Draudzene vēlas vienu no manām lilijām. Vai tagad vēl var dalīt un pārstādīt?” – jautā Ilze no Rīgas.

“Lilijas patlaban vēl drīkst rakt un pārstādīt. It kā jau būtu par vēlu, taču rudens ir ievilcies. Arī es savā dārzā vēl turpinu rosīties,” teic liliju selekcionāre, puķkope Antra Balode.

Sīpolu ligzdu izrok, atdala lielākos un tūliņ stāda iepriekš sagatavotā vietā. Atsevišķā dobē sastāda mazos, kam vēl jāpaaugas.

Ja ir ilgi nepārstādīts, blīvi saaudzis liliju puduris, arī tās tagad labāk pārstādīt, nevis nolemt mokām vēl uz gadu.

Pārstādītās (un arī citas lilijas) novembra beigās nomulčē. Labi der tā sauktā ziemas kūdra, kas paredzēta tieši augu segšanai, jo maz uzsūc ūdeni. Der arī parastā neitralizētā kūdra vai kūdra, kas maisu galos palikusi no dārzeņu stādīšanas. Labākā ir rupjas frakcijas kūdra, kas mazāk samirkst, to arī vēji neaizpūtīs atšķirībā no smalkās, ja to iepriekš nesamitrina. Mulču ber ap 10 cm biezā kārtā. Pavasarī apmēram pusi nogrābj nost un izmanto citu augu dobju ielabošanai.

Iegādāto kūdru sausā vietā var arī paglabāt, kamēr sākas sals. Ja maisā iekļūs mitrums, salā kūdra kļūs akmenscieta un nelietojama.

Vislabāk un pareizāk kūdras mulču uzbērt, kad zemei sals izveidojis garoziņu.