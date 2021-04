Pusgads bez taustāmiem rezultātiem: vai Pāvela Rebenoka slepkavība tā arī paliks neatklāta? Atbild Ralfs Nemiro Ieteikt 8







Kontekstā ar trešdien pastrādāto noziegumu pret futbola aģentu Romānu Bezzubovu kanālā RīgaTV 24 raidījumā “Ziņu TOP 5” 13. Saeimas deputātam Ralfam Nemiro (KPV LV) tika uzdots jautājums arī par pērn nogalinātā Pāvela Rebenoka slepkavības izmeklēšanu.

Iepriekš Nemiro norādīja, ka šādās slepkavību lietās ļoti izšķirošas ir pirmās trīs dienas, taču, kopš Rebenoka slepkavības pagājuši jau 6 mēneši.

Kā to vērtēt – vai Rebenoka slepkavība tā arī paliks neatklāta?

Viņš sacīja, ka, skatoties no kriminālistikas zinātnes, pasūtījuma slepkavības izpildītāji vai nu aizbēg no valsts, vai nu viņus pasūtītājs pats caur jau citu pasūtījumu aprok.

Tāpēc, tā kā kopš Rebenoka slepkavības pagājis jau apmēram pusgads un joprojām nav nekādu taustāmu rezultātu.































































































































































































































































































































Atvadas no nogalinātā Pāvela Rebenoka

“Iespējams, protams, notiek izmeklēšana. Es par to nešaubos, bet es atkal saku – mēs dzirdam uzrunas, mēs dzirdam to, ka darbs notiek. Un es par to nešaubos,” teica Nemiro.

Viņš uzsvēra, ka cilvēki grib dzirdēt nevis uzrunas un to, ka notiek darbs, bet redzēt rezultātu.

"Šobrīd gan Bunkus gadījumā, gan Rebenoka slepkavības gadījumā mēs rezultātus neredzam, advokāta Platača gadījumā – mēs neredzam, Laukrozes gadījumā – mēs neredzam. Un visas šīs ir pasūtījuma slepkavības," atzīmēja Nemiro.











Nogalinātā advokāta Pāvela Rebenoka dzīvesvieta

















































Purvciemā nošauts cilvēks