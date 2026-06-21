Vai pretošanās Krievijai būtu bijis labāks lēmums? Vēsturniece komentē 1940. gada liktenīgo izvēli 0

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LA.LV
18:45, 21. jūnijs 2026
Viedokļi

Vēsturniece Inese Dreimane TV24 raidījumā “Dienas personība” uzsvēra, ka pagātnes notikumus nevajadzētu vērtēt, balstoties uz pieņēmumiem par to, kā viss būtu varējis attīstīties citādi.

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Viņasprāt, vēsture necieš pieņēmumus par alternatīviem scenārijiem, jo tie bieži vien noved pie spekulācijām, nevis pamatotiem secinājumiem.

Dreimane norādīja, ka nevar droši pateikt, kādi apsvērumi tolaik noteica valdības rīcību un kāpēc tika pieņemti konkrētie lēmumi. Vienlaikus viņa neuzskata, ka bruņotas pretošanās uzsākšana pret Krievijas spēkiem būtu bijis labākais iespējamais risinājums.

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Vēsturniece skaidroja, ka Latvijas rīcībā esošie resursi tolaik bija ievērojami mazāki nekā Padomju Savienībai, tādēļ atklāta militāra konfrontācija varēja novest pie ļoti smagām sekām. Viņas vērtējumā šāds scenārijs varēja būt liktenīgs un radīt daudz traģiskākas sekas nekā tās, kuras izvērtās vēsturē.

Dreimane uzsvēra, ka vēsturiskie lēmumi jāvērtē konkrētā laika apstākļu un iespēju kontekstā, apzinoties, ka mūsdienu skatījums un zināšanas par notikumu turpmāko attīstību būtiski atšķiras no tā, kas bija zināms lēmumu pieņemšanas brīdī.

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