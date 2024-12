Vladimirs Putins un Kims Čenuns Foto. Scanpix/LETA

Kremļa iekšējās informācijas avots ir paziņojis, ka Ziemeļkorejas augstākais līderis Kims Čenuns, kurš ir nodevis savus karavīrus Putina rīcībā, tagad ir vīlies par to, kā tiek izmantota viņa armija, vēsta medijs “Daily Star“.

Izskatās, ka, potenciāli uzsākot Trešo pasaules karu, tu zaudē draugus, jo Vladimirs Putins, kuram tik un tā nebija pārāk daudz draugu, tagad zaudē tos, kas viņam bija.

Avoti, izmantojot “Telegram”, paziņojuši: “Neskatoties uz apliecinājumiem par mūžīgu draudzību un pilnīgu atbalstu Krievijai karā pret Ukrainu, Kims Čenuns neplāno tuvākajā laikā palielināt sniegtās palīdzības apjomu.”

Ziemeļkorejas līderis ir neapmierināts ar to, kā frontē tiek izmantoti Ziemeļkorejas bruņotie spēki, un ar lielo upuru skaitu to vidū. Putins viņus sūta uz frontes līniju un izmanto kā “lielgabalu gaļu”. Avoti ziņo, ka Čenuns ar to nav mierā.