Foto. Scanpix/Armin Weigel / dpa / AFP

Vai šodien celsim sniegavīrus? Laika prognoze sestdienai Ieteikt







Sestdien gaidāma snigšana, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķu prognozes.

Reklāma Reklāma

Dienā mākoņu daudzums palielināsies un palaikam snigs. Dažviet Kurzemē un centrālajos rajonos snigšana būs stipra – sniega segas biezums palielināsies par pieciem sešiem centimetriem. Atsevišķos posmos ceļi joprojām saglabāsies slideni. Pūtīs lēns vējš, un maksimālā gaisa temperatūra pieturēsies -1…-6 grādu robežās.

Arī galvaspilsētā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr debesis brīžiem skaidrosies. Gaidāms sniegs. Vietām ielas un ietves būs slidenas. Vējš pūtīs lēni. Savukārt gaiss iesils līdz -2…-3 grādiem.

Sniega un apledojuma dēļ daudzviet apgrūtināti braukšanas apstākļi

Sniega un apledojuma dēļ sestdienas rītā daudzviet Latvijā ir apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem un reģionālajiem autoceļiem, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) apkopotā informācija.

Latvijas austrumu daļā braukšanas apstākļi pa lielajiem ceļiem ir apgrūtināti visā Latgalē, kā arī Valmieras apkārtnē.

Ceļi ir sniegoti un slideni arī daļā Zemgales – Jelgavas un Jūrmalas apkārtnē līdz pat Tukumam. Turpretim pa Bauskas šoseju braukšanas apstākļi ir apmierinoši.

Kurzemē apledojis ir Ventspils šosejas posms no Strazdes līdz Usmai, ceļš Talsi-Stende-Kuldīga no Talsiem līdz Lāčkrogam, kā arī autoceļš A11 no Nīcas līdz Rucavai.

Slideno ceļa posmu kaisīšanā sestdienas rītā ir iesaistītas 54 ziemas dienesta tehnikas vienības.

Autovadītāji tiek aicināti braukt uzmanīgi, izvēloties ceļa seguma stāvoklim atbilstošu ātrumu, kā arī ieturot drošu distanci. LVC atgādina, ka arī pēc ceļu apstrādes ar reaģentiem apledojums var veidoties atkārtoti.