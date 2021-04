Foto: AFP/Scanpix/LETA

Vai tiešām atkal sniegs? Laika prognoze otrdienai







Otrdien Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus un vakarā vietām slapjš sniegs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.

Dienā mākoņi klās debesu lielāko daļu, tomēr vietām tās brīžiem arī skaidrosies. Zemgalē un Latgalē ik pa laikam līs, lai gan vakarā vietām iespējams arī slapjš sniegs.

Dominēs lēns līdz mērens rietumu puses vējš un maksimālā gaisa temperatūra būs plus 5, plus 10 grādi, galējos austrumos līdz plus 17 grādiem.

Rīgā dienā mākoņains laiks un pa laikam gaidāms neliels lietus. Pūtīs lēns vējš, un gaisa temperatūra būs plus 5 līdz plus 7 grādi.