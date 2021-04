Foto: BSG_1974/SHUTTERSTOCK

Elīna Kondrāte, “Praktiskais Latvietis”, AS “Latvijas Mediji”

Ir pavasaris, kad uzņemt enerģiju un vitamīnu krājumus no koku un krūmu pumpuriem. Tos var lietot gan svaigus, gan kaltētus. Kas vērtīgs pumpuros, un kuru augu pumpuri ir garšīgākie?

Kas pumpuros vērtīgs

Tajos ir ļoti bagātas barības vielu rezerves, dažādas aktīvās vielas, kas, saņemot siltumu un ūdeni, sāk intensīvi izdalīt enerģiju, lai augs varētu attīstīties. “Pamatā tie ir cukuri, jo tāpat kā cilvēkiem, arī augiem cukuri ir ātrākais enerģijas avots. Pumpuros ir antioksidanti, ēteriskās eļļas, kas tos pasargā no ārējās vides ietekmes, fermenti, mikroelementi, vitamīni,” stāsta farmaceite, farmācijas doktore Vija Eniņa.

“Pumpurā ir viss, kas nepieciešams auga augšanai, ļoti sabalansētās, nelielās devās, bet ar milzīgu enerģijas uzkrājumu.” Katram augam ir savas tam raksturīgās īpašības, ko varam izmantot ārstniecībai. Atšķirībā no lapām pumpuriem ir lielāka biogēnā aktivitāte – auga vielas ir koncentrētākas, iedarbojas intensīvāk. Tāpēc pumpuri būs nepieciešami salīdzinoši mazāk, nekā ja izmantotu auga lapas.

Rūgtāki un saldāki

Klasiski farmācijā un fitoterapijā izmanto tikai nedaudzu augu – priežu, bērzu, apšu, melno papeļu – pumpurus. Taču cilvēki labprāt lieto arī citu augu pumpurus. Vieni no iecienītākajiem ir upeņu – ļoti aromātiski un izkaltēti dos labu garšas un smaržas akcentu tējai.

Garšīgi ir svaigu liepu pumpuri, kuros nav miecvielu, sveķveida vielu, tie ir saldi un bagāti ar cukuriem. Saldi un garšīgi ir arī kļavu pumpuri. Ja ir vēlme, droši var pagaršot arī citu augu pumpurus, taču tie nebūs tik saldi, turklāt jāatceras – visu ar mēru.

Priede pret klepu, apse pret sāpēm

Priežu pumpuriem piemīt antibakteriāla iedarbība, tie labvēlīgi iedarbojas uz elpceļu veselību. Tos var pievienot tējai vai gatavot uzlējumus vannai, kad ir klepus, iekaisumi, bronhu slimības.

Bērzu pumpuriem piemīt urīnu un žulti dzenoša iedarbība, arī pretiekaisuma un tonizējošas īpašības. Tomēr gan svaigiem, gan kaltētiem bērzu pumpuriem ir rūgtena, savelkoša garša, jo pumpura zvīņas ir bagātas ar sveķveida vielām, un tas var izraisīt nieru kairinājumu. Tāpēc nieru slimību gadījumā ieteicams lietot urīndzenošas tējas, kas gatavotas nevis no pumpuriem, bet lapām.

Melnās papeles pumpuri veicinās asinsriti, tiem ir arī pretiekaisuma iedarbība. “No melnās papeles pumpuriem bieži gatavo eļļas izvilkumus, ar ko apstrādā brūces. Man bērnībā ar šādu eļļas izvilkumu ieberzēja galvas ādu, lai labāk augtu mati. Tika pabarota gan galvas āda, nebija blaugznu, gan uzlabota asinsrite, jo bizes patiešām bija biezas,” pieredzē dalās Vija Eniņa.

Apšu pumpuriem ir pretsāpju iedarbība, tāpēc no tiem mēdz gatavot ziedes, ar ko ierīvē sāpošus muskuļus vai locītavas.

Nenokavēt īsto brīdi

Pumpuru vākšanas laiks ir īss. “Ievācot par agru, pumpurs vēl ir snaudošs, un tā aktīvās vielas nekādu labumu veselībai nedos. Bet, ja ievāksim par vēlu, kad jau izspraukusies pirmā zaļā lapiņa vai dzinumiņš, viss labums un spēks, kas pumpurā, jau būs iztērēts auga augšanai, un cilvēkam nekāds labums vairs nebūs palicis. Piemērotākais brīdis ievākt pumpurus – kad tie ir drusku piebrieduši, bet vēl nav sākuši plaukt,” skaidro augu pazinēja.

Lai nenodarītu pāri augiem, nevajadzētu pumpurus vākt no zara galotnes, kā arī nolasīt visus, jo augam jāturpina augt un veidot jaunos dzinumus. Tos vēlams ņemt izlases kārtā no mazajiem sānu vai apakšējiem zariņiem. Ideāli, ja pumpuru vākšanu varam apvienot ar augu kopšanas darbiem, piemēram, dārzā retinot vai sakopjot ogu krūmus. Bērzu pumpurus bieži vāc cirsmās no nozāģēto koku zariem.

Kā pareizi žāvēt

Ja paredzēts pumpurus lietot nevis svaigus, bet žāvētus, pēc novākšanas tos nedrīkst ienest siltā istabā vai žāvēt saulē – saņemot siltumu, tie ātri atvērsies, un gaistošie savienojumi iztvaikos, līdz ar to pumpurs zaudēs savas labās īpašības. Piemērotākās vietas žāvēšanai ir vēsi bēniņi vai šķūnītis, noēnota nojume.

Savukārt, ja bērzu pumpuri ievākti ar visiem zariem, no tiem sasien saišķi un pakarina vēsā, ēnainā vietā. Kad zari izžuvuši, kļuvuši trausli, viegli lūstoši, pumpurus no zariem nobrauka ar roku vai nokuļ un vēl mazliet pažāvē.

Receptes

Priežu pumpuri pret klepu

• ēdamkarote kaltētu vai svaigu priežu pumpuru

• 1 l ūdens

Pumpurus sasmalcina un katliņā uz nelielas uguns pavāra. Katliņu noceļ no plīts un ļauj aptuveni pusstundu ievilkties, pēc tam izkāš. Dzer pāris reižu dienā pa 1/4 glāzes.

Apšu pumpuri pret sāpēm

• 2 ēdamkarotes kaltētu apšu pumpuru

• 200 ml kvalitatīvas eļļas

Eļļu lej blodiņā, pievieno apšu pumpurus. Trauku liek katliņā ar ūdeni un 4–6 stundas karsē ūdens peldē. Temperatūra jāuztur tā, lai ūdens lēnām vārās vai ir tuvu vārīšanās procesam. Lēnām sildoties, eļļa uzkarst, un pumpuri izdala vērtīgās vielas. Pēc tam trauku novieto siltā vietā, pārsedz ar dvieli un ļauj eļļai pilnībā atdzist un vēl ievilkties. Izkāš un pilda traukā ar vāku. Pāris reižu dienā ieberzē sāpošās locītavas vai muskuļus.

Eļļas izvilkumu var gatavot arī bez karsēšanas, vienkārši aplejot pumpurus ar eļļu un ļaujot 2–3 nedēļas ievilkties istabas temperatūrā.

Eļļas vietā var izmantot nesālītus cūku taukus.

Iesaka uztura speciāliste

Kā lietot pumpurus svaigā veidā

Sertificēta uztura speciāliste Liene Sondore uzsver – lietojot pavasarī koku sulas un pumpurus, ir lieliska iespēja uzņemt dabiskus vitamīnus. Pumpuri satur C, K vitamīnu, kas nepieciešams asinsradei, dzelzi, karotinoīdus, hlorofilu, kas savukārt ir auga asinsrites galvenā sastāvdaļa.

Uztura speciāliste pumpurus lieto svaigā veidā. “Tos var pārkaisīt salātiem, pievienot tējai. Ļoti daudz C vitamīna un dzelzs satur arī egļu jaunie dzinumiņi, kam ir skābena garša. Tos samaļ un koši zaļo pulverīti pievieno kefīram, ogu smūtijiem vai pārkaisa zaļajiem salātiem. Ar šādu pulverīti var aizstāt, piemēram, citronpiparus.”

Priežu pumpurus var pievienot medum. Šādi bagātinātu medu pa karotītei var lietot, ja ir klepus vai māc nogurums. “Neieteiktu pumpurus vārīt saldā cukura sīrupā. Tā vietā var gatavot tinktūru – pumpurus pārlejot ar degvīnu.” Jau sāk augt nātrītes, ir zaķkāposti, gārsas, virza, garšīgas ir mazās liepu lapiņas.

“Ejam mežā, skatāmies apkārt, zem kājām – pakošļājam kādu priežu pumpuriņu, salātiem pievienojam jaunās nātrītes. Tie visi ir dabīgi vitamīnu un minerālvielu avoti, ko varam paņemt no dabas,” aicina Liene Sondore.

Padomi

• Pumpurus ieteicams vākt mežā vai dārzā, nevis pilsētās vai lielceļu malās, kur ir liels gaisa piesārņojums. Tie jāievāc tikai no pazīstamiem augiem.

• Salīdzinot ar citām drogām, pumpuri ir cietāki, tāpēc tie mazliet jāpavāra, bet ne ilgāk par 10 minūtēm, lai tie nezaudētu ēteriskās eļļas un citus labumus.

• Pumpuri ir ļoti koncentrētas augu drogas, tāpēc pietiks, ja tiks ievākta tikai kāda saujiņa. Turklāt kaltētus pumpurus var uzglabāt 2–3 gadus.

• Gatavojot uzlējumus, tējas, ziedes vai tinktūras, nav jāievēro striktas proporcijas – katram pašam jājūt, kas patīk organismam. Var izmantot gan svaigus, gan kaltētus pumpurus. Pumpurus var pievienot arī tēju maisījumiem.

• Gatavojot eļļas izvilkumus, pumpurus iepriekš ieteicams apžāvēt, lai labāk izdalītos to aktīvās vielas.