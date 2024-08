Vai ukraiņu iebrukums Kurskas apgabalā var izaicināt Krieviju pielietot kodolieročus? Skaidro eksperti! Ieteikt







Autors: Lelde Veinberga, TV24

Kodolieroču nozīmību pilnībā malā nolikt nevar, jo pasaulē ir deviņas valstis, kurām šie ieroči ir, un Krievija un ASV ir lielākās kodolvaras pasaulē. Tāpat viens no iemesliem, kas bremzējis Rietumus sniegt Ukrainai ieročus, ir iespējama kodolieroču izmantošana no Krievijas puses, TV24 raidījumā “Globuss” skaidro eksperti.

Ģeopolitikas pētījumu centra direktors Māris Andžāns atgādina, ka arī kodolvalstis karo savā starpā, piemēram, pa brīdim sadursmes ir starp Indiju un Pakistānu, kā arī senāk vēsturē netieši viena pret otru karoja ASV un PSRS Korejas karā, kad PSRS jau bija kodolvara. “Tādi gadījumi ir bijuši, bet es domāju, ka šis [Ukraiņu iebrukums Kurskas apgabalā] nesniedzas vēl līdz kodolieroču pielietošanas slieksnim. Skaidrs, ka tās “sarkanās līnijas” ir vaļīgākas palikušas šobrīd. Iepriekš, protams, bija Rietumiem paranoja, ka, pasarg’ Dievs, kaut kas notiek Krievijas teritorijā. Pašreiz jau ir daudz brīvāki arī Rietumu ierobežojumi ieroču izmantošanā,” saka M. Andžāns.

Eksperts atgādina, ka Krievijas militārā doktrīna paredz, ka kodolieroči var tikt izmantoti, ja valsts atrodas eksistenciālās briesmās. “Domāju, ka arī šo ukraiņi ir rūpīgi aprēķinājuši, ka nekas nenotiks, ja tur tādu Kursu paņems, bet ja tie būtu nopietnāki draudi… Tas apgriež otrādi kodolieroču jēgu – viņi ir paredzēti atturēšanai! Tieši tāpēc, lai atturētu valsti no iznīcības. Savukārt, ja mēs noņemam vispār nost, ka Krievija nelietos nekad, tad kāda jēga ir no kodolieročiem? Kāpēc ir valstis, kas joprojām grib bruņoties un arī Ziemeļkoreja turpina kodolieroču attīstīt, Ķīna palielina šo ieroču apmēru. Tāpēc es domāju, ka pilnībā to nevajag noņemt nost. Vienlaikus jāapzinās, ka šis nav tas brīdis, kad tas varētu notikt,” uzskata Ģeopolitikas pētījumu centra direktors.

Savukārt bijušais Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Garisons norāda, ka ir sagrauts Krievijas plāns izmantot kodolieročus ukraiņu atturēšanai turpināt cīņu pret okupantiem. “Krievi zīmēja “sarkanās līnijas” un tās “sarkanās līnijas” ir pazudušas simts un viena… Nu, vai desmit vismaz. Un kādēļ Rietumi visu laiku baidījās un neļāva dotos ieročus Ukrainai izmantot Krievijas teritorijā? Krievijas kodolieroču draudu dēļ. Rietumu valstis baidījās, ja Rietumu ieroči tiks izmantoti pa mērķiem Krievijas teritorijā, Krievija atbildēs ar kodolieročiem. Tas bija vienīgais iemesls. Nē, meloju… otrs iemesls ir Krievijas sabrukums, bet kodolieroči bija viens no tiem. Un šajā gadījumā ukraiņi pierāda, ka nē. Es vairāk runāju te par kodolatturēšanu. Protams, ja tur kāds Kremlim uzbruks vai Putina dzīvība būs matā galā, protams, viņi pielietos,” norāda. J. Garisons.

