Juris Radzevičs, Rīgas domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Uz līnijas” sacīja, ka iespēja sekot cilvēkam pašam līdzi rindai uz pansionātu, veicinātu lielāku uzticību valsts pārvaldes darbībai.

Viņam vaicāja, vai vajadzētu izveidot kārtību, kad cilvēkam pašam ir iespēja redzēt savu kārtas numuru rindā uz pansionātu?

Radzevičs, ilgi nedomājot, atbildēja: “Es pilnībā piekrītu [šai idejai], un tad, kad mums ir rinda kaut kur, tad ir ļoti svarīgi uzticamība valsts pārvaldes darbībai un šai rindai. Šobrīd pat sociālā dienesta darbinieks, kurš pieņem iesniegumu no personas, nevar pateikt un atbildēt, kur viņš ir rindā, jo diemžēl šī informācija ir pieejama tikai centrālajā birojā.”

Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs gan nemācēja teikt, kāpēc tāda veida informācija sociālā dienesta darbiniekiem nav pieejama.

“Es nevaru jums uz to atbildēt, bet es neesmu arī guvis mīlestību vai atsauksmi no Labklājības departamenta, lai šo situāciju grozītu, jo, manuprāt, es pilnībā piekrītu, ka uzticamības jautājums ir viens no svarīgākajiem – ka katrs var izsekot līdzi savai rindai.”

Radzevičs raidījumā arī norāda, ka vajadzētu ieviest kārtību, kas paredz sniegt pakalpojumu, kad reāli rinda ir pienākusi.

“Bieži vien ir arī nesaprašana par to, ka mēs piešķiram it kā pakalpojumu, bet patiesībā ir rinda, lai gan vajadzētu citādāk – uzņemt rindā un tad, kad reāli ir pienākusi rinda, piešķirt pakalpojumu. Diemžēl [šajā jautājumā] es sapratni vēl neesmu guvis, bet ceru, ka mēs šo situāciju labosim,” raidījumā norādīja Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētājs Juris Radzevičs.