Vairākas valstis pauž bažas par PVO Covid-19 izcelsmes pētījuma gaitu







Vairākas pasaules valstis kopīgā paziņojumā otrdien pauda bažas, ka Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pētījums par Covid-19 vīrusa izcelsmi Ķīnā tika kavēts un tā gaitā zinātniekiem netika nodrošināta nepieciešamā piekļuve datiem.

Paziņojumu kopīgi klajā laidušas ASV, Austrālijas, Kanādas, Čehijas, Dānijas, Igaunijas, Izraēlas, Japānas, Latvijas, Lietuvas, Norvēģijas, Dienvidkorejas, Slovēnijas un Lielbritānijas valdības.

“Mēs paužam mūsu kopīgās bažas, ka starptautisko ekspertu pētījums par vīrusa SARS-CoV-2 izcelsmi tika lielā mērā aizkavēts un tā gaitā nebija nodrošināta piekļuve pilnīgiem, sākotnējiem datiem un paraugiem,” teikts paziņojumā.

SARS-CoV-2 ir zinātniskais nosaukums koronavīrusam, kas izraisa plaušu slimību Covid-19 un kas izplatās patlabanējā pandēmijā.

“Tādām zinātniskām misijām kā šī būtu jāspēj veikt savu darbu apstākļos, kas sekmē neatkarīgu un objektīvu rekomendāciju un secinājumu rašanos.”

Valstis arī norādīja, ka tās turpinās sadarboties ar PVO, un aicināja uz “savlaicīgu, caurredzamu, liecībās balstītu procesu nākamajā šī pētījuma fāzei, kā arī nākamajās veselības krīzēs”.

Ķīnas un PVO zinātnieku veiktā izmeklēšana notika politiski sakaitētā atmosfērā, jo Ķīna nevēlējās, ka tā tiek kaunināta kā pandēmijas izraisītāja.















Tirgus Uhaņā pandēmijas laikā

Jaunais koronavīruss, visticamāk, tika nodots cilvēkam no sikspārņa caur citu dzīvnieku, secināts PVO starptautisko ekspertu misijas ziņojumā.

Šī hipotēze uzskatāma par iespējamu vai ļoti iespējamu, teikts ilgi gaidītajā ziņojumā, kas izstrādāts sadarbībā ar Ķīnas zinātniekiem.

Savukārt teorija, ka vīruss izkļuvis no laboratorijas, ir ārkārtīgi mazticama, secināts ekspertu ziņojumā pēc Uhaņas apmeklējuma.

Eksperti atgriezās no Uhaņas pirms vairāk nekā mēneša. Ziņojuma kavēšanās tika skaidrota ar saskaņošanas un tulkošanas problēmām, lai gan fonā notika arī diplomātiskas ķildas par ziņojuma saturu.

Preses konferencē Uhaņā 9.februārī misijas noslēgumā eksperti un viņu ķīniešu kolēģi lika skaidri noprast, ka vēl nevar nākt klajā ar noteiktiem secinājumiem. Taču viņi sacīja, ka aplūkojuši dažādas hipotēzes un izvērtējuši to ticamību.

Eksperti uzskata, ka vīruss SARS-CoV-2, kas izraisa slimību Covid-19, sākotnēji cēlies no sikspārņiem.

Viena no teorijām, kas tika aplūkotas, ir vīrusa pārnešana no sikspārņiem uz cilvēkiem. Ziņojumā šī teorija novērtēta kā iespējama, taču par daudz ticamāku atzīta vīrusa nonākšana no sikspārņiem pie kāda cita dzīvnieka, kas savukārt inficējis cilvēkus.

“Lai gan tuvākie radnieciskie vīrusi ir atrasts sikspārņos, evolucionārā distance starp šiem sikspārņu vīrusiem un SARS-CoV-2 ir aplēsta uz vairākām desmitgadēm, kas liecina par iztrūkstošo posmu,” teikts ziņojumā. Taču eksperti nav secinājuši, kurš dzīvnieks varētu būt bijis starpposms.

Ziņojumā nav izslēgta iespējamība inficēties ar SARS-CoV-2 caur saldētu pārtiku, jo vīruss spēj izdzīvot ļoti lielā aukstumā.

Teorija par SARS-CoV-2 noplūdi no laboratorijas ziņojumā atzīta par mazticamu. Ziņojumā norādīts, ka nevienā laboratorijā pirms 2019.gada decembra nav bijis reģistrēts neviens vīruss, ka līdzinātos SARS-CoV-2. Turklāt ziņojumā arī norādīts, ka laboratorijās Uhaņā tiek ievēroti stingri drošības pasākumi.