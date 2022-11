Upaciers stāsta, kā gatavojas ziemai – mežs būtu, bet mežu dabūt mājās maksā naudu Ieteikt







Apkuri iepriekš nodrošināja vēsturiski, pirms 20 gadiem, ierakta muca ar propāna gāzi, kas tiem laikiem bija vienīgais vienkāršākais risinājums, tā TV24 raidījumam “Preses klubs” par to, kā gatavojas ziemai, stāsta Kaspars Upaciers, DJ Ufo, piebilstot, ja būtu bijis iespējams, gan jau būtu pieslēgušies pie gāzes vada.

Šobrīd, kā Upaciers stāsta, modē ir hibrīdās sistēmas, kad ir, piemēram, uzlikts siltumsūknis, ir gāzes apkure, vēl ir malka, ne tikai saules paneļi, bet arī ūdens sildošās sistēmas – ja to visu saslēdz kopā, tad starp tām varēs variēt, kas kurā brīdī izdevīgāk. Sev Upaciers gatavojas mājā likt no jauna kamīnkrāsni – pašiem ir mežs, ja vien nebūtu, kā pats smej, grūti to dabūt uz mājām.

Par gāzi runājot – cik tā agrāk bija lēta un kad beigsies karš – Upaciers iesmej, ja, piemēram, Krievijā pie varas nāks Navaļnijs, tad Krievijas gāze atkal būs labā gāze.