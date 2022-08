Foto: AP/Scanpix/LETA

Kopš janvāra samazinājusies iedzīvotāju uzticība Covid-19 vakcīnu drošumam Ieteikt







Kopš šā gada janvāra kopumā samazinājusies Latvijas iedzīvotāju uzticība Covid-19 vakcīnu drošumam, liecina “Benu aptiekas” un pētījumu kompānijas “Gemius” veiktajā aptaujā.

Gada sākumā vakcīnu drošumam uzticējās 66%, bet augustā šis rādītājs ir samazinājies par sešiem procentpunktiem, sasniedzot 58%.

Aptaujas dati liecina, ka augusta sākumā Covid-19 vakcīnu drošumam neuzticēties sliecās 31% respondentu, kas ir par trim procentpunktiem vairāk nekā šī gada janvārī. Tāpat, salīdzinot ar gada sākumu, ir pieaudzis neizlēmušo īpatsvars – janvārī konkrētu atbildi sniegt nevarēja 6%, bet augusta sākumā – 11%.

Analizējot datus pēc respondentu dzimuma, novērojams, ka Covid-19 vakcīnu drošumam kopumā biežāk uzticas vīrieši – viņu vidū šis rādītājs ir 60%, kamēr sievietēm – 56%. Tikmēr vakcīnu drošumam neuzticēties sliecas 28% vīriešu un 33% sieviešu, bet vēl 12% vīriešu un 11% sieviešu konkrētu atbildi sniegt nevarēja.

Gada sākumā būtisku atšķirību šajos rādītājos starp vīriešiem un sievietēm nebija – katrā grupā Covid-19 vakcīnu drošumam uzticējās 66% respondentu, bet neuzticējās attiecīgi 27% vīriešu un tikpat sieviešu, kamēr 7% vīriešu un 6% sieviešu konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Pēc ģimenē lietotās sarunvalodas atklājas, ka biežāk Covid-19 vakcīnu drošumam uzticas latvieši – tam uzticas 60% latviešu un 51% krievvalodīgo. Tikmēr pretēju viedokli augusta sākumā sniedza 30% latviešu un 33% krievvalodīgo, bet vēl 10% latviešu un 16% krievvalodīgo konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Salīdzinot ar gada sākumu, kritums šajos rādītājos novērojams abās grupās – janvārī Covid-19 vakcīnu drošumam uzticējās 69% latviešu un 42% krievvalodīgo. Tikmēr vakcīnu drošumam neuzticēties sliecās 27% latviešu un 40% krievvalodīgo, bet vēl 5% latviešu un 18% krievvalodīgo konkrētu viedokli sniegt nevarēja.

Vērtējot rezultātus pēc aptaujāto vecuma, secināms, ka visbiežāk Covid-19 vakcīnu drošumam uzticas iedzīvotāji vecumā no 25 līdz 34 gadiem (68%), kam seko vecuma grupa no 18 līdz 24 gadiem (64%) un respondenti vecumā no 35 līdz 44 gadiem (63%), bet salīdzinoši retāk minēto vakcīnu drošumam uzticas iedzīvotāji vecumā no 55 līdz 74 gadiem (55%) un aptaujātie vecuma grupā no 45 līdz 54 gadiem (51%).

Aptauju “Gemius” veica 8. un 9.augustā, aptaujājot 1518 respondentus.