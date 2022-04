Foto: Edijs Pālens/LETA

"Valmiera" ar uzvaru pār "RFS" apturējusi čempionu 18 nezaudēto spēļu sēriju virslīgā







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas futbola čempionātā “Valmiera” ar uzvaru 3:1 pār “RFS” apturējusi čempionu 18 nezaudēto spēļu sēriju virslīgā.

Ja ierēķina arī Latvijas kausu, “RFS” vietējās sacensībās nebija zaudējusi 22 mačus pēc kārtas – kopš iepriekšējā gada 25. jūnija, kad mājās piekāpās tieši valmieriešiem. Šoreiz izšķirošais izrādījās pats spēles sākums, kad “Valmierai” divus vārtus guva Daisuke Jokota, panākot 2:0 vadību. Otrā puslaika ievadā Petrs Marešs ar 11 metru soda sitienu samazināja deficītu, un rīdziniekiem bija labas iespējas panākt izlīdzinājumu, tomēr pretuzbrukumā trešos vārtus vid­zemniekiem iesita Aliuns Ndojs. Abas komandas septiņās kārtās sakrājušas 14 punktus, tabulā ieņemot trešo un ceturto vietu. Līdere ar 19 punktiem ir “Liepāja”, kas ar 4:1 pārspēja “Tukums 2000/Telms”, ar 16 seko “Riga”.

Runājot par nezaudētajām sērijām, jāpiemin, ka soli no Eiropas “TOP seši” līgu rekorda nokļuvusi Portugāles “Porto”, kas vietējā čempionātā nav piedzīvojusi zaudējuma rūgtumu 58 spēlēs pēc kārtas, panākot “AC Milan”, kam Itālijā tas izdevās no 1991. līdz 1993. gadam. Vācijas rekords pieder Minhenes “Bayern” (53 spēles no 2012. līdz 2014. gadam), Anglijas – Londonas “Arsenal” (49 no 2003.–2004.), bet Spānijas – “Barcelona” (43 no 2017.–2018.). Francijā Parīzes “Saint-Germain” bija nepārspējama 36 spēlēs no vietas (2015.– 2016.).