Eduards Emsis Latvijas izlases treniņā martā pirms pārbaudes spēlēm Maltā. Foto: LFF

Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Latvijas futbola izlases pussargs Eduards Emsis ziemā no Armēnijas pārcēlās uz Somiju, lai meklētu jaunus izaicinājumus un neļautu sev ieslīgt komforta zonā.

2019. gada sezonu Emsim “Jelgavas” rindās pagalam izjauca savainojums, bet nākamā gada sākumā viņš pirmo reizi devās leģionāru gaitās, pievienojoties Erevānas “Noah”. Armēnijā izdevās sevi labi parādīt, izcīnīt divus vicečempiona titulus, kļūt par kausa ieguvēju un tāpat – nostabilizēties izlases pamatsastāvā. Šoziem 26 gadus vecais pussargs pārcēlās uz Somijas vienību “Lahti”.

“Vēlējos kaut ko pamainīt, Armēnijā biju nokļuvis komforta zonā. Skatījos arī citus variantus, vairāk uz dienvidiem, kur siltāks, dabiskie laukumi, bet šis man bija labākais variants, tuvu mājām. Latvijā nevēlējos atgriezties, tad komforta zona būtu vēl lielāka. Meklēju izaicinājumus, gribēju sevi pierādīt tur, kur mani nepazīst. Domāju, ka šis ir solis uz priekšu, Somijā čempionāts spēcīgāks. Jā, var just, ka hokejs te ir pirmajā vietā un futbolam tik lielu uzmanību nepievērš, bet šī ir laba platforma, no kuras aizbraukt uz spēcīgāku čempionātu. Viss notiek nedaudz kvalitatīvāk, no Armēnijas ir grūti tikt tālāk,” “Latvijas Avīzei” saka Edu­ards Emsis, piebilstot, ka varējis palikt Armēnijā par labāku atalgojumu nekā somu piedāvājumā, tomēr devis priekšroku citiem faktoriem. Viens no tiem – “Lahti” treneris ļoti vēlējies latvieti redzēt sastāvā, un tas ļauj cerēt uz lielu spēles laiku. “Klubā ir laba atmo­sfēra, visi darbinieki un komandas biedri ir ļoti atvērti. Mani viss apmierina,” norāda Eduards Emsis.

“Lahti” labākais rezultāts Somijas čempionātā ir trešā vieta, pērn komanda finišēja septītajā pozīcijā 12 komandu konkurencē. “Prezidents pirms sezonas neizvirzīja konkrētu mērķi, bet, runājot ar treneri pirms pievienošanās, sapratu, ka grib iekļūt četriniekā, uzvarēt kausā. Galvenais pēc diviem riņķiem būt sešniekā, jo pēc tam otrais sešnieks spēlē atsevišķi,” stāsta Emsis.

Latvijas futbola izlasē Emsis aizvadījis 17 spēles un Daiņa Kazakeviča vadībā ir stabils pamatsastāva spēlētājs. Futbolists neslēpj – bal­sta pussargu zonā konkurence nav pārāk liela, traumas nesaudzē partnerus. Marta izskaņā pārbaudes mačā pret Kuveitu arī Emsis guva potītes traumu, kā dēļ nācās izlaist pirmās divas kārtas Somijas čempionātā, bet šonedēļ viņš atgriezās sastāvā un uzvarā pret “HIFK” nospēlēja visu maču.