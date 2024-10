“Valsts intereses un loma ir jāstiprina.” Miezainis atturīgi komentē sarunas par LMT un “Tet” nākotni, jo pārāk liela atklātība varot kaitēt valsts interesēm Ieteikt







“Ekonomikas ministrs ir skaidri pateicis, ka valsts loma šajā uzņēmumā ir jāstiprina. Arī pat Nacionālās drošības komisija Saeimā ir pateikusi, ka grib, lai tieši šis augsto tehnoloģiju uzņēmums [LMT] iesaistās aizsardzības jautājumos un piedalās šajos risinājumos uz vietas,” tā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” uzsvēra Ekonomikas ministrijas (EM) parlamentārais sekretārs Jurģis Miezainis, apspriežot turpmāko telekomunikāciju uzņēmumu “Latvijas Mobilais telefons” (LMT) un “Tet” nākotni.

“Kā mēs to darīsim? Es domāju, ka tas būs Ministru kabineta lēmums attiecīgi pēc ziņojuma, kuru ekonomikas ministrs [Viktors Valainis] tuvākajā laikā iesniegs. Jāsaprot, ka arī valsts pusē mēdz būt tā, ka ir tādas komerciālas sarunas, kurām pārāk plaša atklātība var kaitēt, un var kaitēt tieši valsts interesēm. Mēs kā mērķi esam nostādījuši to, ka valsts intereses un loma ir jāstiprina, līdz ar to es domāju, ka šajā virzienā būs nākamie lēmumi – gaidām rezultātu!” norādīja EM parlamentārais sekretārs Miezainis.

Bet ja nāks “viens stratēģiskais investors”, vai jūs sēdīsieties ar viņu pie viena galda, runāsiet? Uz šo TV24 raidījuma vadītāja jautājumu Miezainis atteica, sakot, ka viņš personīgi nav tās darba grupas sastāvā, kas nodarbojas ar šīm sarunām kopā ar privātajiem investoriem.

“Jebkurā gadījumā tas izaicinājums ir tāds, ka tā struktūra šim uzņēmumam vēsturiski ir izveidota ļoti sarežģīta,” sacīja Miezainis. Viņš atturējās sīkāk publiski paust jebkādu informāciju par šo sarunu gaitu, jo tas “varētu apdaudēt mūsu kā valsts intereses un pozīcijas sarunās”. Līdz ar to šobrīd plašāki komentāri nebūs, kamēr vien Ministru kabinets nebūs pieņēmis lēmumu. Kad būs šī sēde? Arī uz šo jautājumu Miezainis konkrēti neatbildēja, vien sacīja, ka tas notiks “tuvākajā laikā, jo sarunas ir finiša fāzē”. Viņš piebilda: “Gaidām! Esam pacietīgi! Mūsu kopējā interese ir valsts lomas un interešu stiprināšana.”

Portāls LA.LV jau vēstīja, ka Zviedrijas uzņēmuma “Telia Company” (“Telia”) ir sagatavojis piedāvājumu, no kura izriet, ka “Tet” jāsadala un tā telekomunikāciju bizness jāpārdod LMT, kas turpmāk vienādās daļās piederētu Latvijas valstij un “Telia”, kamēr valsts pilnībā paturētu “Tet” grupas būvkompāniju “Citrus Solutions” un elektroenerģijas tirdzniecības jomu. Nākamais solis būtu vismaz 20% LMT akciju publiskais piedāvājums (IPO) un kotēšana biržā.

Tāpat jau ziņots, ka valdība šogad 16.jūlijā slēgtā sēdē vienojās par tālākajiem scenārijiem sarunās ar telekomunikāciju uzņēmumu “Tet” un SIA “Latvijas mobilais telefons” (LMT) otru akcionāru – “Telia”. Valdība uzdeva Ekonomikas ministrijai (EM) veikt šīs sarunas. Iepriekš TV3 raidījums “Nekā personīga” ziņoja, ka šogad 11.septembrī klātienē sākās Latvijas valsts un “Telia” sarunas par LMT un “Tet” nākotni.

Pašlaik tiek gatavots informatīvais ziņojums par “Tet” un LMT akcionāru sarunu rezultātiem, ko tuvākajā laikā plānots iesniegt izskatīšanai valdībā. Savulaik tika izveidota sarežģīta “Tet” un LMT pārvaldības shēma, par kuras maiņu abiem akcionāriem – Latvijas valstij un “Telia” – līdz šim tā arī nav izdevies vienoties.

Kā jau LETA ziņoja šā gada 11.oktobrī, tad Saeimas Nacionālas drošības komisijas (NDK) deputāti ir secinājuši, ka LMT uzsākto militārās industrijas projektu attīstīšana ir valsts nacionālās drošības jautājums, un Latvijai ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu spējas turpināt dažādu drošības un aizsardzības tehnoloģiju risinājumu izpēti un izstrādi. Pēc LMT un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) pārstāvju uzklausīšanas komisija deputāti nolēmuši vērsties Ministru kabinetā ar aicinājumu nodrošināt, ka Latvijas valsts saglabā “šo unikālo militāro spēju attīstības potenciālu”.

