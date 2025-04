Valsts kancelejas direktors: “Cilvēkiem ir jāierodas darbā, nevis jāstrādā mājās no dīvāna vai no dārza” Ieteikt







Jau vairākus gadus pēc pandēmijas joprojām ir jūtamas tās sekas. Kādam veselības ziņā ir palicis nospiedums, bet cits vairs negrib vai nespēj atgriezties klātienes darbā. Pilnībā uz klātienes darbu nav atgriezušies arī valsts pārvaldes darbinieki, bet jautājums esot atrisināts, TV24 raidījumā “Dienas personība” skaidro Raivis Kronbergs, Valsts kancelejas direktors, Birokrātijas mazināšanas rīcības grupas vadītājs.

“Tāds uzstādījums, ka pilnībā tāda iespēja, ka kādreiz tu vari veikt darbu ne no sava biroja vai ofisa – par to nekad nav bijusi runa. Ir bijusi runa, ka mums procesi ir jāatgriež darba vietā, cilvēkiem ir jāsajūt savs uzņēmums un tādējādi arī panākot, ka viņš ierodas darbā. Nevis mājās no dīvāna vai no dārza,” par situāciju izsakās Kronbergs. Viņš stāsta, ka kancelejā ir vienošanās par to, ka nedēļā ir iespēja vienu vai divas dienas strādāt attālināti. Tas ir jāpiesaka informācijas sistēmā.

“Apmēram no 150 cilvēkiem 50 ir tie, kas izmanto. Tie, kas bija pieņemti darbā ar nosacījumu, ka viņi varēs veikt darbu attālināti, kas mums ir no reģioniem, tie, protams, turpina šo nosacījumu pildīt,” izsakās Kronbergs. Šādi darbinieki uz darbu klātienē ierodas tikai reizi nedēļā.