Foto: Pexels.com

Pērn Valsts kancelejā naudas balvās izmaksāti ap 200 000 eiro







Pērn 64,8% Valsts kancelejas (VK) nodarbināto ir saņēmuši naudas balvas par savu ieguldījumu kancelejai izvirzīto mērķu sasniegšanā, kas naudas izteiksmē bijuši ap 200 000 eiro, aģentūru LETA informēja VK.

VK atzīmē, ka kancelejā naudas balvu izmaksāšanu izvērtē, raugoties uz paveikto darbu visa gada griezumā. Naudas balvas, prēmijas un piemaksas piešķir individuāli, izvērtējot konkrētā darbinieka sniegumu.

VK nodarbinātie naudas balvas saņēmuši par savu ieguldījumu kancelejai izvirzīto mērķu sasniegšanā, nodrošinot iestādes darbību un sakarā ar darbiniekam vai iestādei svarīgu sasniegumu vai notikumu, piemēram, sekmīga pasākuma vai projekta īstenošanu, iestādes darbības rādītāju uzlabošanu, apjomīgu darbu veikšanu, arī apbalvojumiem un citiem darbiem, skaidro kancelejā.

Līdztekus VK norāda, ka valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā noteikto iespējamo prēmiju par 2024.gada darbības un tās rezultātu novērtējumu kancelejā strādājošie vēl nav saņēmuši, jo novērtēšanas process vēl turpinās.

Maksimālais valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā atļautais ikgadējās darbības un tās rezultātu novērtējuma prēmijas apmērs vienam nodarbinātajam ir no 55% līdz 75% no noteiktās mēnešalgas, atkarībā no iegūtā novērtējuma – “labi”, “ļoti labi” vai “teicami”, skaidro kancelejā.