Valsts policija izplata maldinošu informāciju par bezvēsts pazudušo Artūru Andžu – tā nesakrīt ar līdzcilvēku teikto

Valsts policija meklē cilvēku, kurš agrā rīta stundā izgājis no savas darba vietas un pazudis. Tikmēr kolēģe ar meklēšanā esošo vīrieti aprunājusies 12 stundas pēc “pazušanas”.

Kristīga dzīvesveida izpētes fonda izdevuma “Tuvuma.lv” redaktors Artūrs Andžs 15.jūlijā interesentus aicināja uz astoto ekumenisko svētceļojumu. Bija paredzēts doties uz Igati, Limbažu novadā. Arī pats Artūrs, kurš šajā nevalstiskajā organizācijā strādāja kā brīvprātīgais, bija nolēmis doties. Tomēr 11.jūlijā vīrietis pazuda. Bez pēdām. Valsts policijas sniegtajā, publiskajā informācijā lasāms, ka cilvēks 11.jūlija rītā, plkst. 9.00 izgājis no darba vietas Cēsu ielā, Rīgā. Un kopš tā brīža vairs nav redzēts.

Portāls LA.LV sazinājās ar Aiju Volku, patlaban meklēšanā esošā Artūra domubiedri un kolēģi. Viņa stāsta, ka policijas sniegtā informācija neatbilst patiesībai.

“Tajā pašā datumā – 11. jūlijā – es mēģināju Artūru sazvanīt ap plkst. 20:30 vakarā. Viņš man ap plkst. 21:00 atzvanīja. Pat veselas divas reizes. Sākumā tādā īsākā sarunā, vēl pēc brīža mēs veselas 15 minūtes runājām,” atceras Aija.

“Es pati dzīvoju Ventspilī, es tur viņu iepazinu, jo viņš strādāja kā Kurzemes Tv žurnālists. Es arī esmu žurnāliste. Mēs no dažādām pilsētām esam. Viņš ir man sūtījis audioziņas, un mēs sarakstījāmies, lielākoties Whatsupā. Es paskatījos tās iepriekšējās saziņas, kas ir bijušas. Vēl jūnijā viņš man bija iesūtījis audioziņu plkst.21.00. Tas pats laiks. Un viņš man saka tajā audioziņā: “Šobrīd izeju no darba, man ir garas tās darba stundas.” Varēja dzirdēt, ka viņš solo pa ielu un man pat šķiet, ka viņš vienmēr ar kājām iet no darba.“

Nodibinājuma ”Kristīga dzīvesveida izpētes fonds” aktīvisti- Kaspars (brīvprātīgais), Aija Volka (fonda dibinātāja) un labajā pusē Artūrs. Pašfoto uzņemts Vērmanes dārzā piektdienas vakarā, 26.maijā.

Vīrietis strādājis sporta veikalā Cēsu ielā, bet dzīvojis Teikā, portālam stāsta Aija. Liktenīgajā 11. jūlijā, sazinoties ar Artūru, sievietei radies priekšstats, ka viņš atkal dodas ar kājām uz mājām. Taču, pēc policijas sniegtās informācijas, izrādās, ka cilvēks no darba vietas izgājis jau tās dienas rītā.

“Mums bija pozitīva tā saruna. Es viņu gribēju iepriecināt, ka mums komandā nāk vēl viens cilvēks. Tad bija tās sešas minūtes, kad viņš man steidzīgi atbildēja un tad vēl Whatsupā rādījās, ka viņš ir tiešsaistē. Un pēc tā brīža, viņš man plkst. 21:12 atzvanīja. Es saprotu, ka viņš tās sarunas laikā ir kaut kur gājis. Viņš nepateica, kur viņš ir. Man neienāca prātā jautāt.“

Aplikācijā Whatsup Artūrs tiešsaistē pēdējo reizi bijis tieši pirms sarunas ar Aiju. Sieviete saprot, ka viņa, iespējams, ir pēdējā, kas ar Artūru runājusi. Tagad vīrieša telefons ir izslēgts.

“Viņš man tajā sarunā izteicās, ka viņam ir palicis slikti tajā dienā. Mēs runājām par panikas lēkmēm, par izdegšanas sindromu. Tāpēc es satraucos. Kolēģi mēdza teikt, ka viņš nedēļu var pazust no apvāršņa, un man ir bailes, ka tas notiek tieši veselības dēļ. Vēl viņš tās sarunas laikā izteica, ka pametīs Rīgu un brauks uz Liepāju.“

Aija atceras, ka Artūram bijusi liela darba slodze. Viņš bija pašnodarbināta persona, nodarbojās, piemēram, arī ar tulkošanas darbiem.

“Cilvēki arī teica, ka viņš mēdz kaut ko apsolīt, bet neizdarīt līdz galam. Iespējams, tas radīja depresiju, ka cilvēks netiek ar kaut ko galā.“

Artūrs Rīgā dzīvojis kopā ar mammu. Sievietei bijis nepieciešams dēla atbalsts, tāpēc viņš no Liepājas pārcēlies uz dzīvi Rīgā.

Iespējams, tajā dienā ar mammu bijis konflikts, noteic Aija. Artūra mamma patlaban ir ļoti uztraukusies par dēla prombūtni.

“Es zvanīju policijai, lai izstāstītu to informāciju, ka man ir bijusi tā saruna. Man sākumā atbildēja, ka man jāiet rakstīt rakstveidā. Pēc tam mani savienoja ar to izmeklēšanas nodaļu, un vienīgais jautājums, ko viņi prasīja, bija, vai Artūrs nelieto alkoholu. Man personīgi tāda informācija nav. Droši vien ir tā: ja gadījumā pazūd vidēja vecuma vīrietis un ja kāds būtu zinājis par alkoholu, vai vispār kāds ķeras klāt meklēšanai? Mēs sadabūjām rokās viņa bērna māti, Artūram ir mazs bērniņš, un viņa arī bija šokēta par to, ka inspektors vispār nav sadabūjams, nevar uziet pēdas – kam pajautāt, kā norit tā izmeklēšana. Vakardien teica, ka inspektors pieslēgsies tikai šodien. Bet laiks taču iet uz priekšu!”

Artūrs ir pazudis jau 10 dienas. Aija sašutusi, par meklēšanā esošo cilvēku nav itin nekādas informācijas. Nav arī zināms, vai noskaidrota vīrieša telefona pēdējā atrašanās vieta, tāpat – vai ticis izmantots bankas konts. Turklāt, policijas izplatītajā sludinājumā ievietota melnbalta bilde, kurā cilvēks itin nemaz nav atpazīstams, kā arī norādīts – Artūram bijuši tumši mati, lai gan cilvēks ir sirms un mēdzis staigāt arī ar bārdu.

Aija portālam atsūtīja bildes, kurās redzams, kā izskatās patlaban meklēšanā esošais Artūrs Andžs. Ja jums ir kāda informācija par attēlos redzamā cilvēka atrašanās vietu, lūgums zvanīt Valsts policijai uz tālruņa numuru 110.