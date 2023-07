Ilustratīvs foto. Foto: Gatis Dieziņš/LETA

Kam jāuzņemas atbildība par bardaku dabas parka “Piejūra” teritorijā Carnikavā? Kāpēc iela, kas ved līdz pat jūrai, netiek atbildīgi kontrolēta? Ieteikt







Autore: Inese Supe

Portāls LA.LV turpina skaidrot, kuram būtu jāuzņemas atbildība par notikumiem dabas parka “Piejūra” teritorijā. Jau stāstījām par traģēdiju, kad Carnikavas pludmalē noslīka trīs cilvēki un mediķi līdz cietušajiem nevarēja operatīvi nokļūt, jo piebraucamo ceļu šķērsoja barjera. Tā bija slēgta ar slēdzeni, un neatliekamās palīdzības brigādei vismaz 30 kilogramus smaga aparatūra bija jānes vairāk nekā kilometru līdz traģēdijas vietai. Ārsti zaudēja tik svarīgo laiku. Sabiedrība neslēpa sašutumu par ceļa norobežošanu, tāpēc “Carnikavas komunālserviss” nolēma pievadceļu vairs neslēgt.

Līdz ar to sākās citas likstas. Atpūtnieki negrib redzēt vai ignorē zīmi – “Iebraukt aizliegts “. Līdz ar to situācija aizsargājamā teritorijā nav vairs īsti kontrolējama. Tam spilgts pierādījums ir vakar no rīta atrastais, piekrastē dreifējošais apvidus auto. Ir skaidrs, ka ne jau no Baltkrievijas atpeldējis, par ko liecināja numura zīmes. Auto stūrētājs līdz ūdenim bija atbraucis, ignorējot aizliedzošo zīmi un pārbraucot pāri nolaistai barjerai.

Ādažu novada pašvaldības policistiem darba pilnas rokas, viņi neizdarībā vaino Dabas aizsardzības pārvaldi, kurai nerūp notiekošais Carnikavā. Tikmēr dabas aizsardzības pārvalde portālam uzsvēra, ka viņi nav šīs teritorijas saimnieki.

Šodien noskaidrojās, ka ceļš ar visu “nelaimīgo“ barjeru pieder Ādažu novada domei, savukārt mežs – Latvijas Valsts mežiem. Dabas aizsardzības pārvalde savas kompetences ietvaros kontrolē dabas parka “Piejūra” aizsardzības noteikumu ievērošanu.

“Carnikavas komunālservisa” vadītājs Gunārs Dzenis skaidro: “Konkrēto barjeru (pērnā gada augustā – red.) uzstādīja sakarā ar jaunizbūvēto stāvvietu Laivu ielā. Kad to nodeva ekspluatācijā, parādījās atpūtnieku transporta līdzekļu apgrozījums, un tad pašvaldībā sāka diskutēt, ka vajadzētu ierobežot. Neatceros, kā tur bija, bet tas netika nekur ne protokolēts, ne lemts un vajadzēja kaut ko darīt. Un mēs kā ceļu apsaimniekotājs izvietojām to barjeru, lai fiziski transports nebrauktu iekšā. Tagad barjera ir vaļā, jebkurš var iebraukt un jau redzējām džipu pludmalē.”

No viena grāvja otrā. Ir skaidrs, ka šajā situācijā nevar gaidīt, ka vietējās pašvaldības policisti izstāvēs blakus katram atpūtniekam un būs ekstrasensi, kas intuitīvi jutīs, kad kāds nolēmis kāpu zonā iztrakoties ar savu auto vai to pamest noslīkšanai pludmales zonā. Tajā pat laikā, ceļam ir jābūt pieejamam operatīviem dienestiem. Kāpēc šajā, neērtajā situācijā pašvaldība nav radusi mūsdienīgu un loģisku risinājumu?

“Videonovērošanas kameras mēs būtu jau izvietojuši. Problēma ir tajā, ka tur ir švaks internets. Ļoti švaks. Nespēj pārraidīt attēlu. Ja pašvaldība tur izvietotu optiskos kabeļus, līdz turienei, tā būtu cita lieta. Diemžēl tā nav, un mobilais internets nevelk, tautas valodā sakot. Tāpēc šīs kameras nav,“ tā “Carnikavas komunālservisa” vadītājs Gunārs Dzenis.

Tātad, pagaidām situācija dabas parka “Piejūra” teritorijā Carnikavā nemainīsies, līdz brīdim, kamēr vietvara izlems par labu interneta signāla uzlabošanai, lai pašvaldības policistiem būtu operatīvāk izkontrolējams notiekošais šajā atpūtas zonā.