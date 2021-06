Valsts policija paziņo par darbu uz ceļiem pastiprinātā režīmā, CSDD sākusi kampaņu “Dārgs prieks”

Ilustratīvs foto Foto: Panthermedia/Scanpix/LETA

Alkohola reibumā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits pēdējo desmit gadu laikā ir pieaudzis par 57%, bet cietušo skaits tajos – par 18%, aģentūru LETA informēja Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD).

CSDD norādīja, ka Valsts policijas (VP) dati liecina, ka šā gada pirmajos piecos mēnešos alkohola reibumā pieķerto autovadītāju skaits ir 1428, un tas ir pieaugums par 2% pret pagājušā gada līdzvērtīgu periodu.

2020.gadā notikuši 733 negadījumi, kuros autovadītājs bija alkohola reibumā, savukārt 2010.gadā šādi negadījumi bija 468, liecina VP informācija.

Direkcijas Komunikācijas departamenta vadītāja Ilze Šipkēvica pauda, ka alkohola reibumā izraisīto ceļu satiksmes negadījumu skaits ir ļoti augsts.

Turklāt vairumā gadījumu konstatētā alkohola promiļu koncentrācija autovadītāja asinīs bijusi 1,5 promiles, kas ir nepiedodami daudz, lai cilvēks šādā stāvoklī sēstos pie auto stūres, nemaz nerunājot par apdraudējumu sev un apkārtējiem, ko šādā neadekvātā stāvoklī iespējams izraisīt.

“Alkoholiskā dzēriena cena kombinācijā ar sēšanos pie auto stūres pieaug kardināli, un tas ir daudz dārgāks prieks, nekā iegādes brīdī. Tas ir dārgs prieks gan racionāli – naudas sods, sasista mašīna, ārstēšanās laiks un izdevumi, juridiskā palīdzība, sliktākajā gadījumā – bēres -, gan arī morāli un sociāli sabojātas attiecības, konkurētspējas zudums darba tirgū un sirdsapziņas pārmetumi,” skaidroja Šipkēvica.

Tā kā ik gadu Līgo svētku laikā notiek vidēji divi negadījumi dienā, kuros autovadītājs bijis alkohola reibumā, un tā ir gandrīz desmitā daļa (7%) no visiem šo svētku laikā notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem, arī šogad CSDD rīko sociālo kampaņu ar moto “Dārgs prieks”, aicinot autovadītājus uz saprātīgu rīcību un neizvēlēties bīstamo savienojumu – alkohola lietošanu un braukšanu reibumā.

Kampaņas uzdevums ir uzlabot drošību ceļu satiksmē, mudinot autovadītājus rīkoties atbildīgi un nebraukt reibumā.

Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks Juris Jančevskis atzīmēja, ka letālo ceļu satiksmes negadījumu skaits ir samazinājies, tomēr kopējā aina joprojām ir skarba un dzērājšoferu, kā arī reibumā izraisīto negadījumu skaits aizvien ir liels.

“Lai atturētu autobraucējus no likumpārkāpumiem svētku laikā, policija no 22.jūnija līdz 28.jūnijam strādās pastiprinātā režīmā. Autovadītāju, kas sēdušies pie stūres alkohola vai citu apreibinošo vielu ietekmē, kontrole ir viena no būtiskākajām Valsts policijas prioritātēm Līgo svētku laikā,” uzsvēra Valsts policijas Satiksmes drošības pārvaldes priekšnieks.

Satiksmes drošības kampaņu “Dārgs prieks” CSDD organizē sadarbībā ar Valsts policiju, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroju un Latvijas Zvērinātu tiesu izpildītāju padomi, apdrošināšanas sabiedrību “ERGO” un vadošo degvielas mazumtirgotāju “Circle K”.

Tās mērķis ir mudināt autovadītājus nesēsties pie stūres alkohola reibumā. Kampaņa tiek finansēta no obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) apdrošināšanas līdzekļiem.