Valsts policija saņēmusi vēl vienu iesniegumu par seksuālā vardarbībā apsūdzēto sporta kluba "Babīte" darbinieku







Pēc Latvijas Televīzijas (LTV) sižetiem un Valsts policijas (VP) aicinājuma ziņot, ja vēl kāds bērns ir cietis seksuālu vardarbību no patlaban aizturētā un apcietinātā sporta kluba “Babīte” pārstāvja, saņemts vēl viens jauns iesniegums, informē VP. Kriminālprocesā turpinās izmeklēšana, un cietušie aicināti atsaukties. Notikušais atkal aktualizējis jautājumus par to, kā vecākiem runāt ar bērniem par intīmo robežu pārkāpšanu un ieteikt bērniem rīkoties, ja viņi piedzīvo vai redz šādus pārkāpumus, vēsta lsm.lv.

Saņemts vēl viens iesniegums; iespējamo cietušo skaitu policija neatklāj

Notikumi futbola nometnē Barselonā norisinājās aizvadītajā nedēļas nogalē. Pirms 11 un 12 gadus veco futbolistu atgriešanās vecāki cēla trauksmi par atsevišķu bērnu nakšņošanu vienā istabā ar sporta kluba “Babīte” pārstāvi, un policija vīrieti aizturēja. Tiesa viņam piemēroja drošības līdzekli – apcietinājumu.

Pēc publiski izskanējušās informācijas nācis klāt vēl kāds iesniegums.

“Papildus informācijai, kas līdz šim ir bijusi policijas rīcībā, un arī pēc publiski izskanējušās informācijas ar aicinājumiem atsaukties vēl cietušos, pagaidām ir saņemts vēl viens iesniegums, ko attiecīgi arī vērtēs,” apstiprināja VP pārstāve Simona Grāvīte.

Izmeklēšanas laikā policija neatklāj detaļas par cietušo bērnu skaitu vai viņu liecībām, nedz arī to, cik kopskaitā iesniegumu policijai ir pret konkrēto personu.

Vienlaikus likumsargi aizvien aicina neklusēt, ja vēl kāds bērns ir cietis.

“Aizvien turpinās izmeklēšana kriminālprocesā. Kriminālprocess ir kvalificēts par seksuālu vardarbību, kas ir izraisījusi smagas sekas vai, ja tas ir izdarīts ar personu, kura nav sasniegusi 16 gadu vecumu. Šis noziedzīgais nodarījums ir uzskatāms par sevišķi smagu noziegumu, par ko likumā paredz brīvības atņemšanu, arī uz mūžu,” skaidroja Grāvīte.

Vecākiem ar bērniem jāpārrunā robežas

Ziņās stāstītais par notikušo sporta nometnē Spānijā, kā norāda speciālisti centrā “Dardedze”, var būt labs iemesls, lai pieaugušie ar saviem bērniem pārrunātu to, kā atpazīt nevēlamus pieskārienus un darbības un pārrunātu arī to, kā pēc tam rīkoties.

Bērnu bailes un kauna sajūta, arī neizpratne par to, kas noticis un ka tas ir slikti, varmākas izmanto. Jo zina, ka cietušie klusēs.

“Arī uz tā pamata, ka mēs šo dzirdam ziņās, ka arī bērns varbūt par to padzird, par to var sākt runāt. Šis ir labs iemesls arī tādai sarunai,” aicināja nodibinājuma “Centrs Dardedze” pārstāve Anda Avena. “Runāt par to, kas ir tās robežas, ko nevar pārkāpt, kas ir tās ķermeņa daļas, ko mēs citiem nerādām un ko citi nedrīkst aiztikt. Un mums ir jāstāsta, ka dažkārt pārkāpumus var izdarīt arī tāds pieaugušais, kurš ir atbildīgs par tevi, vai pieaugušais, kurš ir ļoti draudzīgs pret tevi.”

Svarīgi ir saglabāt mieru, pārrunājot notikušo, lai bērns saprot, ka to izstāstīt ir pareizi un labi un ka viņš ir drošībā.