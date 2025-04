Foto: LETA

“Sākumā noliedza, ka aizticis tur…” Viena no cietušā zēna mātēm atklāj šokējošas detaļas par kluba “Babīte” trenera rīcību Ieteikt







Sporta kluba “Babīte” treneris, kurš aizdomās par seksuālu vardarbību pret bērniem atrodas apcietinājumā, ir atstādināts no jebkādām ar futbolu saistītām aktivitātēm, vēsta Latvijas Futbola federācija (LFF).

Reklāma Reklāma

Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums “Panorāma” trešdien vēstīja, ka Valsts policija aizturējusi un tiesa apcietinājusi kādu personu no sporta kluba “Babīte” aizdomās par seksuālu vardarbību pret vairākiem 11 un 12 gadus veciem zēniem.

LFF Ētikas komiteja ārkārtas sēdē pēc informācijas saņemšanas par iespējamu noziedzīgu nodarījumu uz izmeklēšanas laiku aizliegusi sporta kluba “Babīte” pārstāvim piedalīties jebkādās ar futbolu saistītās aktivitātēs.

Pašlaik tiek vākti pierādījumi. Daļa no iespējamo noziegumu epizodēm ir notikusi aizvadītajā nedēļas nogalē, laikā, kad bērni bijuši futbola nometnē Spānijā, Barselonā. Vecākiem gan ir aizdomas, ka cietušo bērnu varētu būt daudz vairāk ilgākā laika periodā.

Notikumi, kas ļāvuši nākt atklātībā iespējamam noziegumam pret 11 un 12 gadus veciem futbolistiem, saistīti ar kāda zēna sarunu ar vecākiem futbola nometnes laikā Barselonā, Spānijā. Vecāki sākuši celt trauksmi, par to, ka daži mazie futbolisti nakšņo istabā pie sporta kluba “Babīte” pārstāvja. Vecāki iesaistījuši treneri, šādi pārtraucot sporta kluba pārstāvja rīcību.

Viens no vecākiem atklāja, ka treneris nolicis vairākus bērnus gultā, darot netiklas darbības caur drēbēm.

Raidījums “Panorāma” sazinājās ar vienu no cietušā bērna mammām, kura stāstīja: “Mans bērns cieta ļoti un divas naktis pēc kārtas. Es, protams, momentā viņu aizrāvu uz Bērnu slimnīcu, jo atmetu savu utopiju, ka viņš viņu vienkārši paijāja.

Man vajadzēja, lai viņu pārbauda kārtīgi. Šausmīgi. Vienkārši šausmīgi. Es zinu, ka mans bērns nav vienīgais, un tādu bērnu ir daudz. Es zinu vairākus bērnus, kas ir palikuši pie viņa pa nakti.

Viņš ir tik prasmīgs maniaks, viņš bija draudzīgs ar vecākiem.

No sākuma viņš teica, ka viņš vienkārši gulēja pie viņa. Pēc tam viņš teica, ka viņš viņu ir paijājis. Sākumā noliedza, ka aizticis tur, bet pēc tam viņš atzinās, ka aizticis arī tur – dzimumlocekli es domāju. Izmeklēšanas psihologs vilka no viņa tā pastiprināti ārā, un ar to, ko viņa izvilka, pietika. Saprotiet, bija arī citi turnīri. Daudzi. Katru gadu uz Helsinkiem brauca “Babīte”. Arī mani bērni brauca uz turnīru. Viņš visur līdzi brauca.”

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas pārvaldes 1.biroja priekšnieks Vilnis Naglis norādīja, ka saistībā ar notikušo aizturēta viena persona. Aizdomās turētajam piemērots drošības līdzeklis – apcietinājums.

VP aicina vecākus runāt ar saviem bērniem un aizdomu gadījumā vērsties policijā.

Tikmēr cietušo bērnu vecāki stāstīja, ka sporta kluba “Babīte” pārstāvis bija iemantojis bērnu vecāku uzticēšanos. Vecāki zināja, ka viņš ir precējies.

Reklāma Reklāma

LTV ir zināms, ka vīrietis kandidē gaidāmajās pašvaldību vēlēšanās.

Politiskās partijas Latvijas Reģionu apvienības (LRA) Mārupes novada nodaļas paziņojums varētu liecināt, ka aizturētais ir LRA Mārupes novada pašvaldību vēlēšanu kandidātu sarakstā iekļautais Ģirts Jeske.

LRA pubiskā paziņojumā paudusi, ka vērsusies Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK), lai izslēgtu Jeski no saraksta, kā arī aicinās pašu aizdomās turēto to darīt. Turpmāk viņš netiks pozicionēts kā LRA pārstāvis, un viņa vārds netiks izmantots nevienā partijas komunikācijā, pausts paziņojumā. LRA cer uz rūpīgu un ātru tiesībsargājošo iestāžu izmeklēšanu.

Partija paziņojumā uzsver, ka Jeske nav LRA biedrs, bet sarakstā ticis iekļauts kā vietējās sporta kopienas pārstāvis.

Jeske kandidē pašvaldības vēlēšanās Mārupes novadā no LRA saraksta, liecina informācija CVK tīmekļvietnē.

No Latvijas Reģionu apvienības (LRA) vēlēšanu saraksta Mārupes novadā viņu neizslēgs, secināms no Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) pārstāvja Andreja Vaivara paustā.

Viņš skaidroja, ka Pašvaldību domes vēlēšanu likums neparedz iespēju izslēgt cilvēku no saraksta, ja viņš ir aizturēts vai pret viņu ir vērsta apsūdzība vai kāds drošības līdzeklis.

“Lai cilvēku izslēgtu no saraksta, liegtu viņam kandidēt vēlēšanās, ir jābūt notiesājošam spriedumam, un cilvēkam ir jābūt sodītam par smagu vai sevišķi smagu noziegumu izdarīšanu,” skaidro CVK pārstāvis.