Varas iestādes ievieš kārtību mājdzīvnieku tirdzniecībā: tagad bez pases un mikroshēmas nekur!







Valdībā otrdien nolēma noteikt informāciju, kas obligāti jānorāda kaķu, suņu un mājas sesku pārdošanas sludinājumos, kā arī precizēja prasības par pārdodamā dzīvnieka minimālo vecumu un nepieciešamajiem dokumentiem.

Grozījumi pieņemti, jo līdz šim normatīvajos aktos nebija iekļauts regulējums par sludinājumiem, kuros piedāvā iegādāties vai iegūt suni, kaķi vai mājas sesku. Tāpat noteikumos papildinās prasības, kas attiecas uz pārdodamā dzīvnieka fizioloģiju un veselības stāvokli.

Noteikumos iekļautie nosacījumi attiecas uz dzīvnieka pārdošanu, pirkšanu, atdošanu, dāvināšanu, iegūšanu vai jebkuru citu darbību, ar kuru tiek gūta vai negūta peļņa un pēc kuras mainās dzīvnieka īpašnieks.

Grozījumi paredz, ka turpmāk suni varēs pārdot ne ātrāk kā no astoņu nedēļu vecuma, bet kaķi – ne ātrāk kā pēc 12 nedēļu vecuma sasniegšanas. Pārdodot suni, tas jānodod kopā ar dzīvnieka pasi. Dzīvnieka īpašniekam ir pienākums nodrošināt, lai sunim līdz četru mēnešu vecumam būtu mājas dzīvnieka pase, savukārt, ja suns pārdots ātrāk, tad pase jāsagādā līdz pārdošanas brīdim. Ja sunim ir derīga vakcinācijas apliecība, tad tā jānodod jaunajam īpašniekam.

Arī pārdodot kaķi vai mājas sesku, dzīvniekam jābūt vakcinācijas apliecībai. Ja kaķis un mājas sesks apzīmēts ar mikroshēmu un tam izsniegta mājas dzīvnieka pase, tas jānodod kopā ar pasi. Ja kaķis vai mājas sesks pārdošanai ievests no citas valsts, tam var nebūt vakcinācijas apliecība un pase, bet uz suņiem tas neattiecas.

Tāpat grozījumos norādīts, ka, ja mājas dzīvnieks ievests no citas valsts un tam bijis nepieciešams veterinārais sertifikāts ievešanai Latvijā, tad dzīvnieku pārdodot, tas jānodod kopā ar veterināro sertifikātu, tā kopiju vai kopējo veterinārās ievešanas dokumentu. Suns, kas ievests no citas valsts, jānodod kopā ar tā pasi, nevis ar veterināro sertifikātu, kā arī desmit dienu laikā pēc tā ievešanas, dzīvniekam jānodrošina pase un jābūt reģistrētam mājas dzīvnieku reģistra datubāzē uz īpašnieka vārda.

Ja pārdotajam dzīvniekam ir hroniskas slimības, kroplības vai patoloģijas, nākamajam dzīvnieka īpašniekam jānodod praktizējoša veterinārārsta izsniegta izziņa par dzīvnieka veselības stāvokli un tam uzsākto vai nepieciešamo ārstēšanu. Dzīvnieka īpašniekam, kas iegādājas dzīvnieku vai to adoptē no patversmes, jābūt informētam par dzīvnieka veselības problēmām un to, kādas papildu rūpes un finanšu izdevumus dzīvnieka uzturēšana prasīs.

Grozījumi paredz, ka, ja dzīvniekam izsniegti citi dokumenti, piemēram, dzīvnieku audzēšanas vai ciltsdarba, tad nākamajam īpašniekam jānodod arī šie dokumenti. Tāpat, iegādājoties dzīvnieku, jānoformē dokuments, kas apliecina dzīvnieka pārdošanas faktu.

Tāpat grozījumos noteikts izņēmums, kurā patversmes īpašnieks var nodot pārdošanai suni vai kaķi, kas patversmē nonācis bez mātes un nav sasniedzis noteikto pārdošanas vecumu. Noteikumu projektā arī noteikts, ka suni, kaķi vai sesku, kas nav sasniedzis minimālo pārdošanas vecumu, var pārdot kopā ar dzīvnieka māti.

Kā skaidrots grozījumu anotācijā, lielāko daļu dzīvniekus pārdod, izmantojot sludinājumus dažādās tīmekļvietnēs, preses izdevumos un uz paziņojumu stendiem. Tomēr tīmekļvietnēs mēdz ievietot sludinājumus, kuros pārdošanā piedāvā dzīvniekus, kas nav atbilstoša vecuma vai arī ir nezināmas izcelsmes, neapzīmēti un nereģistrēti.

Tāpēc grozījumi paredz, ka noteikumi attiecas uz visiem sludinājumiem neatkarīgi no to izvietošanas vietas un tajos jānorāda informācija par dzīvnieka dzimšanas datumu un vecumu. Ja dzīvniekam nav zināms precīzs dzimšanas datums, tad jānorāda tā vecums. Savukārt, ja nav zināms arī dzīvnieka vecums, tad jānorāda tā aptuvenais vecums. Ja dzīvnieks ir pārāk jauns, lai to pārdotu, bet pārdevējs laicīgi meklē jaunu īpašnieku, tad sludinājumā jānorāda dzīvnieka dzimšanas datums un datums, no kura dzīvnieku drīkstēs pārdot.

Sludinājumā nedrīkst norādīt dzīvnieka šķirni, ja tā ciltsrakstus nav izdevusi Lauksaimniecības datu centrā reģistrēta konkrētas mājas dzīvnieku šķirnes audzētāju organizācija. Norādot dzīvnieka šķirni, jānorāda arī attiecīgās dzīvnieku audzētāju organizācijas nosaukums un dzīvnieka ciltsraksta numurs. Sunim un mājas seskam ciltsrakstus izsniedz no astoņu nedēļu vecuma, bet kaķim – no 10 nedēļu vecuma.

Ja sludinājums ievietots pirms dzīvnieks sasniedzis vecumu, kurā var saņemt ciltsrakstu, sludinājumā jānorāda pārdodamā dzīvnieka mātes un tēva šķirne, kā arī ciltsrakstu numurs, lai potenciālajam dzīvnieka īpašniekam ir iespēja pārliecināties par sludinājumā norādītā dzīvnieka šķirni. Dzīvnieks, kam nav ciltsrakstu un tos nav iespējams izsniegt, sludinājumā jānorāda kā bezšķirnes dzīvnieks.

Grozījumi paredz, ka sludinājumā jānorāda arī dzīvnieka izcelsmes valsts. Dzīvniekiem, kas ievesti no citām valstīm, jābūt atbilstošiem dokumentiem un jāatbilst noteiktām veselības prasībām. Tāpat jānorāda informācija par mājas dzīvnieka veselības stāvokli, kurā īsi aprakstītas dzīvnieka hroniskās slimības, kroplības vai patoloģijas.

Tāpat jānorāda arī dzīvnieka mikroshēmas numurs. Savukārt, ja sludinājums ievietots par mājas dzīvnieku, kas vēl nav sasniedzis pārdošanas vecumu, jānorāda dzīvnieka mātes mikroshēmas numurs, kā arī tīmekļvietnes adrese, kurā iespējams pārliecināties par dzīvnieka reģistrāciju datu centra reģistra datubāzē

Atbilstošas informācijas norādīšanu uzraudzīs Pārtikas un veterinārais dienests (PVD), kas jau patlaban ir atbildīgs par uzraudzību un kontroli mājas dzīvnieku labturības jomā un ir vienīgā iestāde, kura var īstenot administratīvā pārkāpuma procesu par mājas dzīvnieku pārdošanas noteikumu pārkāpšanu.

PVD ir Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kas veic pārtikas aprites un veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.