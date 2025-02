TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, atsaucoties uz Ukrainas Galvenās izlūkošas pārvaldi (GUR), informēja, ka naktī uz 7.februāri netālu no Maskavas, apdzīvotā vietā Dolgoprudnijā (Dolgoprudnyi), ir nodedzinātas divas Krievijas radiolokācijas stacijas “Valdai”, kuras ir iesaistītas arī galvaspilsētas Maskavas pretgaisa aizsardzības sistēmā.

“Kas tie ir par radariem? Būtībā tie ir domāti mazu mērķu notriekšanai, spēj pat noteikt “Mavic” vai “Phantom” izmēra dronus 5-6 km attālumā. Un lielākiem mērķiem noteikšanas diapozons pārsniedz 15 km. Augsta mērķa koordinātu noteikšanas precizitāte tiek nodrošināta turpmākiem triecieniem ar saviem līdzekļiem vai arī pārsūtīšana uz citām pretgaisa aizsardzības ieroču sistēmām,” sīkāk par nodedzināto radiolokāciju staciju tehniskajiem parametriem klāstīja Slaidiņš.

Radiolokācijas stacija “Valdai” esot samērā “jauns agregāts”, kas Krievijas bruņojumā ir kopš 2018.gada.

Bet kas šos divus “agregātus” varēja nosvilināt? “Iespējams, tāds pats krievu karavīrs, kurš ir saistīts ar pretošanos, ar aģentūru… Varbūt arī kāds no malas pārkoda žogu, ielīda iekšā un izdarīja savu darbiņu,” pieļāva NBS majors Slaidiņš.

