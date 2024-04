Par kukuļdošanu aizturētais un pret 60 000 latu drošības naudu no apcietinājuma atbrīvotais no amata atstādinātais Finanšu ministrijas Nodokļu un muitas administrēšanas politikas departamenta direktora vietnieks Vladimirs Vaškevičs pie automašīnas, iznākot no Rīgas Centrālcietuma, 2011.gada 28.marts Foto: Edijs Pālens/LETA

Vaškevičs pārsūdzēs viņam piespriesto cietumsodu; bijusī muitas amatpersona atrodas starptautiskā meklēšanā







Bijušais Muitas kriminālpārvaldes vadītājs Vladimirs Vaškevičs pārsūdzēs pirmās instances tiesas spriedumu, ar kuru viņam par korupcijas noziegumiem piespriests cietumsods uz sešiem gadiem, aģentūrai LETA pavēstīja viņa aizstāve Jeļena Kvjatkovska.

Rīgas pilsētas tiesa Vidzemes priekšpilsētā Vaškevičam par korupcijas noziegumiem piesprieda cietumsodu uz sešiem gadiem. Paredzēts, ka pilnais spriedums lietā būs pieejams 23.aprīlī, to varēs pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā.

Rīgas pilsētas tiesas tiesnesis Viesturs Gaidukēvičs aģentūrai LETA norādīja, ka Vaškevičs jau atrodas starptautiskajā meklēšanā.

Rīgas Apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija jau 2013.gada 17.decembrī nolēma grozīt viņam piemērotos drošības līdzekļus uz apcietinājumu.

2014.gada 18.februārī Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departaments tiesu informēja, ka Eiropas apcietināšanas orderis attiecībā uz apsūdzēto ir nodots Austrijas kompetentajai iestādei izpildei. No 2014.gada 21.februārī Valsts policijas Starptautiskās sadarbības biroja saņemta informācija, ka apsūdzētais ir ticis aizturēts.

Šī paša gada 11.martā no Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta tika saņemta informācija, ka Vaškevičs 6.martā tika atbrīvots, piemērojot mazāk smagu drošības līdzekli.

No Austrijas kompetentās iestādes 2014.gada 20.oktobrī tika saņemta informācija, ka Austrijas tiesa apkopojot iemeslus izteica apgalvojumu, ka apsūdzētā veselības stāvokļa dēļ nesot iespējams neierobežoti ilglaicīgi transportēt un apcietināt apsūdzēto, kā arī viņa nodošana Latvijai Vaškevičam būtu saistīta ar dzīvības apdraudējumu, tādēļ pastāv šķēršļi personas nodošanai Latvijai.

12.novembrī kriminālprocess Rīgas Apgabaltiesā tika apturēts un tiesvedība tika atjaunota 2017.gada 28.martā.

Vairākkārt tika sūtītas pavēstes un tiesiskās palīdzība lūgumi uz Austriju ar lūgumu nodrošināt apsūdzētā piedalīšanos videokonferences režīmā līdz 2019.gada 5.februārī no Tieslietu ministrijas saņemta informācija, ka Austrijas kompetentā iestāde atsaka izpildīt tiesiskās palīdzība lūgumu, atsaucoties uz Austrijas ekspertīzes atzinumiem.

2019.gada 13.augustā saņemts Austrijas kompetentās iestādes paziņojums, kurā norādīts, ka apsūdzētā veselības stāvoklis nav mainījies līdz ar to nav iespējams nodrošināt un ir nepieļaujama procesuālo darbību veikšana ar apsūdzēto.

2019.gada 1.oktobrī tiesa nolēma skatīt lietu bez apsūdzētā piedalīšanās. un citas procesuālas darbības saistībā ar apsūdzētā meklēšanu nav veiktas.

Jau vēstīts, ka Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja aizturētais Vaškevičs tika apcietināts jau 2011.gada ziemā, taču vēlāk viņu atbrīvoja pret 85 372 eiro drošības naudu. Vaškevičs pēc tam aizbrauca uz Austriju, no kuras Latvijā vairs nav atgriezies. Neoficiāli izskanējis, ka pašlaik viņš jau varētu mitināties Krievijā.

KNAB Vaškeviču aizturēja aizdomās par 50 000 eiro kukuļa došanu toreizējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) Muitas pārvaldes direktoram Tālim Kravalim, lai tādā veidā nodrošinātu labvēlīga lēmuma pieņemšanu pret kādu uzņēmumu ierosinātā pārbaudes lietā, kā arī lai netiktu veiktas pārbaudes pret citām konkrētām personām un firmām.

Vaškevičam tika piemēroti trīs citi drošības līdzekļi – aizliegums tuvoties konkrētām personām un vietai, aizliegums izbraukt no valsts, kā arī noteiktas nodarbošanās aizliegums.

Pēc atbrīvošanas Vaškevičs ar tiesas atļauju devās uz Austriju, kur toreiz, pēc viņa advokātes Jeļenas Kvjatkovskas teiktā, strauji esot pasliktinājies viņa veselības stāvoklis, tādēļ esot bijusi nepieciešama akūta operācija un pēc tam – ārstēšanās. Tobrīd tiesā viņa krimināllietā par kukuļošanu tiesvedība tika apturēta.

Austrijas prokuratūra 2018.gadā aģentūrai LETA paziņoja, ka Vaškeviča izdošana uz Latviju nav iespējama, jo viņa veselības stāvoklis izslēdzot jebkāda veida transportēšanu.

TV3 raidījums “Nekā personīga” gan vēstīja, ka apgalvojumi par Vaškeviča it kā slikto veselības stāvokli varētu būt meli, jo bijušā likumsarga aizstāvībai paredzētās filmas “Neērtais Vaškevičs. Uzbrukums valstij” veidotāji redzējuši, ka viņš tēlo.

“Nekā personīga” savulaik vēstīja, ka Vaškeviča aizstāvībai tapušās filmas “melnie” materiāli rāda, ka liela daļa ekspertu runā no priekšā uzrakstītiem tekstiem un Austrijas ārsts Davids Visoki patiesībā ir Vaškeviča ģimenes draugs. Piemēram, melnajos materiālos ir kadri, kā Vaškeviča dzīvesbiedre Ināra Vilkaste palīdz Vaškevičam iekārtoties ratiņkrēslā. Vaškevičs nerunā, bet sazinās ar zīmēm, savukārt fonā dzirdama filmēšanas grupa, kas liek epizodi vairākkārt pārfilmēt, jo Vaškevičs kustas pārāk ātri un pārāk patstāvīgi. Kādā epizodē Vaškevičs brīvi pieceļas no ratiņkrēsla, lai aizvērtu durvis, lai arī iepriekš viņam it kā bijusi nepieciešama palīdzība, lai iesēstos krēslā.

Latvijas prokuratūra pēc “Nekā personīga” sižeta paziņoja, ka sižetā minēto ņems vērā kā situāciju raksturojošu papildu informāciju, taču jau iepriekš prokuratūra bija ieguvusi pierādījumus tam, ka Vaškevičs kavējis kriminālprocesa virzību, tostarp, atrodoties vēl Latvijā.

Vaškeviča lietā tiesvedība vēlāk tika atjaunota un tagad tiesā lieta tiek skatīta bez paša apsūdzētā klātbūtnes.

“Nekā personīga” arī 2022.gadā ziņoja, ka Vaškevičs, pārvācies uz Krieviju, kur konsultē biznesmeņus. 2017.gadā Vaškevičam bija beidzies termiņš Latvijas pasei, taču jauna pase viņam nav izsniegta. Kā raidījumam apstiprinājuši vairāki avoti, Vaškevičs pēc ilgstošas dzīvošanas Austrijā, kur viņš esot ārstējies, to pametis un pēdējos gadus dzīvo Maskavā.

Toreizējais VID Muitas kriminālpārvaldes vadītājs Vaškevičs 2007.gadā cieta noziedznieku sarīkotā sprādzienā. Spridzeklis bija novietots zem Vaškeviča automašīnas.