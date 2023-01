Lietas var atlasīt un grupēt tā, lai veidotos kāds stāsts, vēstījums. Šo darbu darinājusi floristikas meistardarbnīcas skolas “Ziedulaiva” meistare Gaiva Mičule. Foto: no Gaivas Mičules privātā arhīva

Ko darīt ar daudzajiem suvenīriem vai citām mazām piemiņas lietiņām, kas aizņem plauktus un atvilktnes? Ieteikt







Inita Šteinberga, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Ko darīt ar daudzajiem suvenīriem vai citām mazām piemiņas lietiņām, kas aizņem plauktus un atvilktnes? Lai nebūtu jāmet ārā vai jāpērk jauns skapis glabāšanai, dažādas mīļ­lietiņas var pārveidot par telpas dekoru.

Veci pakavi, atslēgas, no ceļojumiem atvestas svešzemju naudiņas, gliemežvāki, no modes un patikšanas izgājušas rotiņas var sākt jaunu dzīvi mākslas darbos, kurus sauc par asamblāžām.

Uz stingras pamatnes (kartona, gleznas audekla rāmja u. c.) no izmešanas paglābtās lietiņas izkārto pēc patikšanas. Pielīmē vai kā citādi visu piestiprina pamatnei. Lai dažādu atšķirīgu priekšmetu kompozīcija vizuāli būtu saskanīga, to ietur vienotā krāsu gammā, papildina ar koptoni.

Piemēram, pievieno mazliet vecināta zelta, sudraba. Turklāt, ja nu pēkšņi kādu no lietām atkal savajagas, to var noņemt un lietot.

Publikācija sagatavota ar Latvijas vides aizsardzības fonda finansiālo atbalstu

Par publikācijas saturu atbild AS “LATVIJAS MEDIJI”.