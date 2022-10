Vegānā zivs. Latviešu ražojumam konkurences nav, niša ir brīva Ieteikt







“Vegānā zivs ir tāda zivs, kurā nav zivs, – to ir sarežģīti izskaidrot un cilvēki laukos, arī draugi to nesaprot. Ja pirms diviem gadiem teiktu, ka mēs ar to nodarbosimies, teiktu, ka tās ir muļķības,” tā TV24 raidījumā “Latvijas Labumi” stāsta Jānis Endele, SIA “Karavela” līdzīpašnieks, pārdošanas un mārketinga direktors, un Andris Bite, SIA “Karavela” līdzīpašnieks, valdes priekšsēdētājs.

Šobrīd šis “Karavelas” ražojums jau tiek eksportēts uz trim, četrām valstīm. “Šis varētu būt mēģinājums izveidot Eiropas līmeņa zīmolu, jo tirgus šādu preci prasa – šajā segmentā nekā priekšā nav.”

Kā atklāj uzņēmuma pārstāvji, sākumā tas bijis kā joks, vienkārši virziens, klientu izzināšana. Izrādījās, ka interese par šiem produktiem ir milzīga, pat lielajās pasaules nozares izstādēs alternatīvajiem produktiem ir atsevišķas halles. Idejas rodoties, smeļoties iedvesmu pasaules tirgos un izstādēs.

Cik tas būs ilgtspējīgi, rādīs laiks. Uzņēmums norāda, ka viena lieta ir uztaisīt, otra – to saražot.