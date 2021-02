Foto: Paula Čurkste/ LETA

Jauno tirdzniecības noteikumu prasību izpildi kontrolējošās iestādes mēdz interpretēt dažādi, aģentūrai LETA atzina mazumtirgotāju SIA “Elvi Latvija” un “top!” pārstāvji.

Veikalu tīkla “top!” pārstāvošā uzņēmuma SIA “Iepirkumu grupa” mārketinga direktore Ilze Priedīte, vērtējot pirmās piecas dienas pēc droša tirdzniecības koncepta ieviešanas un preču aizlieguma saraksta atcelšanas pārtikas veikalos, atzina, ka “top!” veikalos izteikts klientu pieplūdums izjusts tieši lielākajos reģionu veikalos.

“Lielāks pieprasījums šajā nedēļā bijis pēc apģērba un zeķēm, apakšveļas, bērnu un zīdaiņu precēm, rotaļlietām, baterijām, mājas uzkopšanas līdzekļiem, dziju un nedaudz arī vairāk pēc elektroprecēm. Savukārt, tuvojoties nedēļas nogales svētkiem Valentīndienai, novērots, ka cilvēki vairāk pērk sveces, saldumus un dzirkstošos dzērienus,” stāstīja Priedīte.

Vienlaikus viņa atzīmēja – lai arī jauno noteikumu ieviešana bija skaidra, tam bija atvēlēts maz laika. Tomēr, neskatoties uz to “top!” veikalos ir ieviesta iekšējās kontroles sistēma, atbildību dalījums un pienākumi saistībā ar jaunajām prasībām, tai skaitā, ieviesti kontroles mehānisms plūsmas regulēšanai pie ieejas un izejas iekštelpās un ārtelpās.

Šonedēļ uzņēmuma turpina veikt skaidrojošo darbu veikala personālam par jauno kārtību un kā rīkoties dažādās situācijās. “No uzņēmējdarbības viedokļa raugoties, pozitīvi vērtējama mājsēdes atcelšana, jo veikali varēs strādāt, nesamazinot darba laiku. Līdz ar to arī līdzsvarojas cilvēku plūsma uz veikaliem, jo ir vairāk iespēju laika ziņā ieplānot veikala apmeklējumu,” teica Priedīte.

Tai pat laikā uzņēmumā novērots, ka jaunos noteikumus kontrolējošās iestādes tos traktē dažādi, kā arī pircēju vidū ir novērota dažāda attieksme. Cita starpā sastapti arī veikalu apmeklētāji, kuri neko nav dzirdējuši par ierobežojumiem. “Viņi uzzina par tiem tikai atnākot uz veikalu un ir neizpratnē par cilvēku skaita ierobežojumu iekštelpās,” atzina Priedīte.

Lai arī daļa iedzīvotāju pret ierobežojumiem izturas ar sapratni, “top!” veikalos bijuši arī gadījumi, kad emocionālāki pircēji uzvedas agresīvi, nevēlas gaidīt iepirkumu grozu vai ratus, iepērkas vairāki cilvēki vienlaicīgi no vienas mājsaimniecības, nevēloties katrs ņemt vienu grozu. Tāpat ir novērots, ka vēl joprojām atsevišķos gadījumos nevēlas ievērot distanci, vai arī, ja pie ieejas nav groziņu, tad vēlas iepirkties bez tā.

“Veikala apsardze to neļauj un tad rodas asumi. Skaidrojošais darbs darbiniekiem ir papildus slogs ikdienas darba pienākumiem un pastāvošajai situācijai, taču tajā pat laikā apzināmies, ka tikai regulāri skaidrojot sabiedrība apradīs ar jauno iepirkšanās kārtību,” sacīja Priedīte.

To, ka jauno prasību ievērošanas kontrolei nav vienotas prasības, novērojuši arī “Elvi Latvija” pārstāvji. Uzņēmuma komercdirektore Laila Vārtukapteine aģentūrai LETA norādīja, ka Valsts policijas (VP) pārbaužu laikā konstatētais ir apstiprinājis, ka “Elvi” veikali drošas iepirkšanās konceptu ir ieviesuši korekti, dažviet ir bijušas rekomendācijas nelieliem uzlabojumiem, bet tās vairāk saistītas ar policijas darbinieku individuālu noteikumu interpretāciju, nevis būtiskiem nepieciešamo normu pārkāpumiem.

Tai pat laikā viņa atzīmēja, ka normu ieviešanai bija atvēlēts ļoti īss laiks un pārbaužu laikā bija redzams, ka kontrolējošo iestāžu darbiniekiem nav vienotas pieejas, katrā pašvaldībā un katrā reģionā policijas darbinieki prasības interpretē citādi.

Tomēr kopumā pirmā nedēļa “Elvi” veikalos kopš tirdzniecības aizliegumu daļējas atcelšanas esot aizritējusi mierīgi. “Protams, gan darbiniekiem, gan veikalu apmeklētājiem ir bijis jāpielāgojas jaunai kārtībai, taču visi nacionālā pārtikas mazumtirdzniecības tīkla “Elvi” veikali ir atsākuši tirgot pilnu preču sortimentu,” sacīja Vārtukapteine.

Pēc viņas teiktā, pircēju pieplūdums šajā nedēļā ir bijis tikai par dažiem procentiem lielāks, nekā nedēļu iepriekš. “Vairums pircēju pret jaunajām prasībām izturas saprotoši, taču netrūkst arī tādu, kas normas vēlas ignorēt, taču kopējais spriedzes līmenis sabiedrībā jau ilgstoši ir augsts un jaunie noteikumi to vairs nav ļoti ietekmējuši,” stāstīja “Elvi Latvija” komercdirektore.

Lielākās domstarpības ar pircējiem “Elvi” veikalos veidojas par nepieciešamību iepirkšanās laikā lietot groziņus, un vēl arvien ir cilvēki, kas atsakās iepirkties vienatnē. Vārtukapteine atzina, ka daudzi mēģina šo normu ignorēt, veikalā ienākot pa vienam, taču tālāk tirdzniecības zālē dodas kopā un sāk konfliktēt ar veikala darbiniekiem, kas aizrāda par distances neievērošanu. “Acīmredzot, šī ir viena no normām, kuras nepieciešamība lēmējvarai būtu jāskaidro detalizētāk,” viņa sacīja.

Tomēr kopumā pircēju vidū esot vērojams pat zināms atvieglojums, jo beidzot nav jāanalizē, kuras preces var iegādāties, bet kuras nē un var pirkt visu, kas sadzīvei nepieciešams.

Tāpat viņa atzina, ka ir vērojams straujš pieprasījuma kāpums iepriekš aizliegtajām precēm. Vislielākais pieprasījums rūpniecības preču segmentā vērojams rotaļlietām, traukiem, elektroprecēm, augsnei, sēklām un dārzkopības piederumiem, tāpat daudz pērk mājsaimniecības preces, mājas tekstilu, rokdarbu piederumus, matu galantēriju, dekoratīvo kosmētiku un preces zīdaiņiem.

Tikmēr mazumtirgotāja SIA “Maxima Latvija” Korporatīvo attiecību departamenta direktors Jānis Beseris atzina, ka šī nedēļa ir iezīmējusi atsevišķas jaunas tendences arī iedzīvotāju iepirkšanās paradumos.

“Visas nedēļas gaitā pircēju plūsma veikalos ir stabilizējusies un, lai arī atsevišķos veikalos klientiem ir nācies īslaicīgi uzgaidīt, veikalos esam mobilizējuši visus nepieciešamos resursus, kas ir ļāvis nodrošināt operatīvu klientu apkalpošanu un koordinētu cilvēku plūsmas kontroli,” sacīja Beseris.

Pēc viņa teiktā, kopumā pircēji pret situāciju izturas ar izpratni un atbildību, tostarp arvien vairāk ņemot vērā arī rekomendācijas par ērtākajiem iepirkšanās laikiem, kad pircēju plūsma ir mazāka – agrākās rīta stundās un vakaros pēc plkst.19. Tāpat arvien vairāk pircēju, novērtējot situāciju, izvēloties lielāka formāta veikalus.

Vērtējot pieprasītāko preču grupas šajā nedēļā “Maxima” veikalos redzams izteikts pieprasījuma pieaugums nepārtikas preču grupās – īpaši ziemas apģērbos un aksesuāros, tāpat ievērojami bieži groziņos likti traukti, katli, pannas. Pieprasījums pēc šīm preču grupām mērāms vairākos desmitos procentu, salīdzinot ar līdzīgu laika periodu pērn. Vairāk kā ierasts arī iegādātas dažādas preces bērniem – rotaļlietas, apģērbi, apavi un dažādi aksesuāri.

Tikmēr SIA “Rimi Latvia” pārstāve Elīna Šakirova aģentūrai LETA atina, ka nepārtikas preču ierobežojuma atcelšanas bija vērojams pieprasījuma pieaugums pēc atsevišķām precēm, kuras iepriekš bija aizliegts tirgot. “Covid-19 laika tendences liecina, ka cilvēki iepērkas retāk, bet pirkuma grozi ir lielāki, kā arī daudz biežāk gatavo mājās.

To, ka pircēji aizvien vairāk gatavo maltītes mājas apliecina fakts, ka pirmajās dienās pēc nepārtikas preču iegādes ierobežojumu atcelšanas novērojam palielinātu pieprasījumu pēc dažādiem virtuves un gatavošanas piederumiem, piemēram, pannām,” sacīja Šakirova un piebilda, ka tāpat augsts pieprasījums vērojams pēc mājas tekstila, bērnu apģērbiem un rotaļlietām, sporta aprīkojuma, apaviem un apakšveļas.

Savukārt, ņemot vērā jaunos platības ierobežojumus, kas paredz 25 kvadrātmetrus uz vienu pircēju, atsevišķos “Rimi” veikalos novērots, ka ārpus veikala veidojas cilvēku rindas, it īpaši veikalos, kur ir plašāks nepārtikas preču sortiments.

Jau vēstīts, ka valdība 5.februārī vienojās, ka no pirmdienas, 8.februāra, būs pastiprinātas drošības prasības tirdzniecībā un paplašināta preču pieejamība klātienē. Papildu drošības prasības, tostarp, samazinot maksimālo pircēju skaitu tirdzniecības vietās, noteiktas veikaliem, tirdzniecības centriem ar platību 1500 kvadrātmetru un tajā esošiem vismaz pieciem tirgotājiem vai pakalpojuma sniedzējiem, kā arī prasības attiecas uz tirgiem iekštelpās.

Drošākas tirdzniecības nosacījumi tirdzniecības vietām noteikti, balstoties uz vairākiem pamatprincipiem.

Pirmkārt, visās tirdzniecības vietās jānodrošina efektīvāka apmeklētāju plūsmas kontrole un ļoti stingras fiziskās distancēšanās prasības.

Otrkārt, pastiprināta tirgotāju atbildība un pienākumi apmeklētāju plūsmas kontrolei, nosakot atbildīgo personu un ieviešot iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai tirdzniecības vietās vai tirdzniecības centros.

Treškārt, mārketinga aktivitāšu aizliegums, kas veicina cilvēku pulcēšanos tirdzniecības vietās.

Ceturtkārt, pastiprināta kontrole un noteikta atbildība par epidemioloģiskās drošības pasākumu neievērošanu.

No pirmdienas tirdzniecību klātienē ar visu preču sortimentu var nodrošināt veikali, kuros pārtika veido ne mazāk kā 70% no preču sortimenta, kā arī veikali, kuros tirgo higiēnas preces ne mazāk kā 70% apmērā no preču sortimenta. Darboties varēs arī grāmatnīcas. Klātienes tirdzniecība pilnā apmērā notiek aptiekās, tostarp veterinārajās aptiekās, optikas veikalos un degvielas uzpildes stacijās.

Tāpat valdība lēma paplašināt klātienē nopērkamo preču klāstu tirdzniecības vietās – klātienē nopērkamo preču klāsts papildināts ar stādiem, dēstiem, sīpoliem, gumiem un sēklām, substrātiem, mēslošanas līdzekļiem, kaļķošanas materiāliem un augu aizsardzības līdzekļiem, elektropreču aksesuāriem, līdzekļiem dezinsekcijai un deratizācijai.

Līdz šim klātienē varēja iegādāties pārtikas preces, higiēnas preces, pirmās nepieciešamības saimniecības preces, mobilo telefonu priekšapmaksas kartes, tabakas izstrādājumus, augu smēķēšanas produktus, elektroniskās smēķēšanas ierīces un to šķidrumus, dzīvnieku barību un preces, preses izdevumus, sabiedriskā transporta biļetes, mutes un deguna aizsegus un individuālos aizsardzības līdzekļus, mājražotāju lauksaimniecības produkciju, kā arī ziedus.

Arī turpmāk netiek ierobežota distances tirdzniecība.