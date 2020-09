Veikalā nejauši sabojāju preci: vai tā obligāti jānopērk?

Foto: Pexels

Plašsaziņas līdzekļos un sociālos tīklos nereti parādās informācija par situācijām tirdzniecības vietās, kad pircējs ir nejauši saplēsis vai kā citādi sabojājis preci un pārdevēji likuši par to samaksāt.

Šāda rīcība nav korekta, norāda mārketinga eksperte, Biznesa augstskola Turība asociētā profesore Iveta Liniņa. Viņa skaidro, ka arī gadījumā, ja pircējs nejauši sabojājis vai nosmērējis preci, to pielaikojot, pārdevējai nevajadzētu likt to iegādāties piespiedu kārtā vai pieprasīt par to samaksāt.

Atcerēties par sociālo atbildību

Šādi gadījumi tirdzniecības vietās notiek ik dienas, tāpēc veikalu vadītājiem un darbiniekiem katrā reizē ieteiktu atcerēties par sociālo atbildību un padomāt, kā rīkoties, lai pircējs vēlētos atgriezties atkal un atkal. Ja veikalā tiek saplēsta kāda prece, vai tās vērtība ir ekvivalenta uzņēmuma tēlam?

Nav pareizi pārlikt atbildību arī uz pārdevēja pleciem

Ikviena šāda situācija noteikti jāskata no dažādiem aspektiem – no uzņēmuma vadības, pārdevēju un pircēju viedokļa. Ja veikala vadība uzskata, ka par šādām situācijām atbildību jāuzņemas tikai pārdevējiem un tie nav instruēti, kā rīkoties šādos jautājumos, šāda politika var pamudināt pārdevēju pieprasīt zaudējumus no pircēja.

Jo viņi taču neies maksāt citu vietā! Šādā situācijā no vienas puses izskatās, ka uzņēmuma vadība kopumā neliek nevienam maksāt un ir “labā”, jo pārdevēji rīkojās nepareizi, bet no otras puses – cieš uzņēmuma reputācija kopumā.

Ejas un plaukti ir pārkrauti ar precēm

Kāpēc veikalos regulāri notiek šādas situācijas? Šobrīd lielā daļā tirdzniecības vietu ejas un plaukti ir pārkrauti ar precēm. Pētījumi ir pierādījuši, ka izvietojot preces papildus vietās, piemēram, atsevišķos stendos, iespējams sasniegt lielākus ieņēmumus un ikviena veikala vadība, protams, to vēlas.

Šāda metode ir īpaši iedarbīga gadījumos ar alkoholiskajiem dzērieniem, kas visbiežāk ir plīstošos iepakojumos. Manuprāt, ja veikals vēlas gūt papildus peļņu, izvietojot preces papildus vietās, kas atrodas ejās, jārēķinās ar iespējamiem zaudējumiem.

Bieži vien tirdzniecības uzņēmumi, slēdzot līgumus par šādu preču izvietošanu papildus tirdzniecības vietās, paredz arī zaudējumus, ko pārliek uz piegādātāja pleciem, bet tas nemazina vēlmi arī paprasīt atmaksāt skādi no pircēja.

Šeit iespējams vilkt paralēles ar kravu pārvadājumu jomu – pārkraujotpreču piegādes automašīnu īsā laika periodā ir iespējams ietaupīt, piemēram, uz degvielas izdevumiem, bet jāpatur prātā, ka ilgtermiņā automašīnas remonts var izmaksāt daudz dārgāk.

Dažādas pircēju grupas

Veikalu vadībai jārēķinās, ka apmeklētāju vidū ir cilvēki, kas pārvietojas ar dažādiem palīglīdzekļiem, kā arī māmiņas ar bērnu ratiņiem un maziem bērniem. Un tas jāņem vērā, domājot par preču izkārtojumu veikalā. Turklāt, stāsts nav tikai par māmiņām, jo ikvienam no mums var gadīties nejauši aizķert kādu plauktu ar somu u.tml.

Pircējiem ir jāinformē veikala darbinieki

Ja izveidojusies šāda situācija, pircējiem noteikti iesaku informēt par to veikala darbinieku un atvainoties. Veikala apmeklētājam nevajadzētu censties slēpt negadījumu, pabīdot preci dziļāk plauktā vai tml. Tas var radīt nepatīkamu situāciju vai riskus citiem apmeklētājiem un darbiniekiem.

Pielaikojot sabojāts apģērbs

Līdzīgi iesaku rīkoties arī gadījumā, ja pielaikošanas procesā gadās nejauši sabojāt apavus vai apģērbu. Esiet atbildīgi, izvēloties, kāda izmēra apģērbu vai apavus pielaikot, tomēr, ja gadījusies ķibele, informējiet par to pārdevēju.

Protams, šādos gadījumos ir ārkārtīgi grūti pierādīt, vai skāde nodarīta tīši vai netīši, tomēr jāpatur prātā, ka veikals var salabot preci un/vai pārdot to par zemāku cenu. Preču ražotāji labprāt šādos gadījumos ir gatavi preces samainīt vai salabot, bet tirdzniecības darbiniekiem tas prasīs pūles, noformējot dokumentus un organizējot šo procesu, ko vieglāk atrisināt, pieprasot to atlīdzināt pircējam.

Preču nosmērēšana ar dekoratīvo kosmētiku

Viena no problēmām, kas ir izplatīta apģērbu veikalos visā pasaulē, ir preču nosmērēšana ar dekoratīvo kosmētiku pielaikošanas procesā.

Arī šādos gadījumos veikals nevar piespiest pircēju iegādāties preci, likt samaksāt tās vērību vai segt tīrīšanas izdevumus. Visbiežākā veikalu prakse ir šādas preces novietot atsevišķi un pārdot par pazeminātu cenu.

Veicināt klientu lojalitāti un uzņēmuma labo slavu

No nejaušībām un šāda veida kļūmēm ikdienā nav pasargāts neviens, tāpēc arī veikalu apmeklētājiem iesaku būt uzmanīgiem un atbildīgiem.

Pieklājību neviens nav atcēlies ne vienā, ne otrā pusē. Arī veikalu darbiniekiem, uzzinot par sabojātu preci, ieteiktu atcerēties, ka viņa uzdevums ir veicināt pircēju lojalitāti un uzņēmuma labo slavu!