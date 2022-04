Alda Ozola Foto: Paula Čurkste/LETA

Veikti grozījumi Inčukalna pazemes gāzes krātuves regulējumā gāzes apgādes drošuma stiprināšanai Ieteikt







Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi grozījumus Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos, lai stiprinātu Latvijas dabasgāzes apgādes drošumu un nodrošinātu nākamajā krātuves ciklā pēc iespējas lielāku krājumu daudzumu, aģentūrai LETA pavēstīja regulatorā.

“Veiktie grozījumi pozitīvi ietekmēs gan dabasgāzes galalietotājus, jo paaugstināsies to apgādes drošums, gan sistēmas lietotājus, jo tiks mazinātas prasības attiecībā uz krājumu izņemšanu šā krātuves cikla beigās,” norāda SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Grozījumi noteikumos izstrādāti sadarbībā ar dabasgāzes sistēmas operatoru AS “Conexus Baltic Grid” (“Conexus”).

Lai sekmētu pēc iespējas lielāku krājumu daudzumu krātuvē nākamajā krātuves ciklā, proti, no šā gada 1.maija, “Conexus” šajā krātuves cikla dabasgāzes izņemšanas sezonā, proti, līdz šā gada 30.aprīlim, varēs organizēt dabasgāzes iesūknēšanu, informāciju par to publicējot savā tīmekļvietnē.

SPRK norāda, ka krājumi, kas veidojušies šādi organizētas dabasgāzes iesūknēšanas rezultātā, tiks pārnesti uz nākamo krātuves ciklu, uzglabāšanai jaudas produkta, kuru sistēmas lietotājs ir rezervējis nākamajam krātuves ciklam, ietvaros. Sistēmas lietotājs varēs izvēlēties, kā pārnest uz nākamo krātuves ciklu krājumus šā krātuves cikla beigās, kas veidojušies, dabasgāzi iesūknējot no 2021.gada 1.maija līdz 14.oktobrim.

Atbilstoši grozījumos noteiktajam procesam “Conexus” šogad 2.maijā informēs sistēmas lietotāju par krājumu daudzumu, kuram tas nav rezervējis jaudas produktu 2022./2023.gada krātuves ciklam. Savukārt sistēmas lietotājam šogad 3.maijā būs jāinformē “Conexus” par krājumu daudzumu, kuram pēc šā gada 3.maija notiekošajā krātuves jaudas izsolē sistēmas lietotājs attiecīgā apjomā rezervēs jaudas produktu, un krājumu daudzumu, uz kuru attiecināt jau rezervēto jaudas produktu. Ja lietotājs tomēr nebūs krājumiem rezervējis krātuves jaudas produktus 2022./2023.gada krātuves ciklam, tiks uzskatīts, ka tas ir rezervējis krājumu pārcelšanas produktu attiecīgajā krājumu daudzumā.

Papildu grozījumu projekts paskaidro normatīvu piemērošanu gadījumā, ja valstī izsludināts kāds no Eiropas Savienības regulējumā noteiktajiem brīdināšanas vai krīzes līmeņiem dabasgāzes apgādes nozarē. Atbilstoši grozījumiem, ja kompetentā valsts pārvaldes iestāde noteikusi speciālus apgādes drošības pienākumus, sistēmas operatoram un sistēmas dalībniekiem tie jāievēro arī gadījumā, ja tie neatbilst Inčukalna pazemes gāzes krātuves regulējumam.

Izsludinātās grozījuma projekta publiskās konsultācijas laikā, kas ilga no šā gada 10. līdz 24.martam, atzinumus SPRK iesniedza septiņi energoapgādes komersanti – AS “AJ Power Gas”, “Conexus”, AS “Eesti Energia”, AS “Eesti Gaas”, Lietuvas “Ignitis”, AS “Latvijas gāze” un AS “Rīgas siltums”, kā arī Somijas Enerģētikas regulators. Kopumā saņemti desmit komentāri. Pēc notikušās viedokļu saskaņošanas sanāksmes šogad 30.martā, piedaloties nozares pārstāvjiem, visi komentāri ņemti vērā.

Jau ziņots, ka, reaģējot uz Krievijas un Ukrainas konflikta saasinājumu, SPRK šogad 25.februārī saņēma “Conexus” priekšlikumu krātuves regulējuma grozījumiem. SPRK, ņemot vērā ģeopolitiskās situācijas pasliktināšanos un to, ka dabasgāze ir Latvijas ekonomikai un enerģētikai ļoti nozīmīgs resurss ar būtisku lomu gan pārveidošanas sektorā – elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanā -, gan arī rūpniecībā, atbalstīja priekšlikumu un sāka atbilstošu grozījumu izstrādi Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos.

“Conexus” pārvaldībā esošā Inčukalna pazemes gāzes krātuve ieņem stratēģiski svarīgu lomu Latvijas un reģiona enerģētiskās apgādes drošības veicināšanā. Tā ir viena no modernākajām Eiropā un vienīgā funkcionējošā dabasgāzes krātuve Baltijas valstīs. Tā ļauj sezonāli uzkrāt dabasgāzi, tādējādi apkures sezonā izvairīties no straujiem dabasgāzes cenas lēcieniem, atzīmē SPRK.

Attiecīgie grozījumi Inčukalna pazemes gāzes krātuves lietošanas noteikumos ir stājušies spēkā.

SPRK regulē sabiedriskos pakalpojumus enerģētikas, ūdenssaimniecības, elektronisko sakaru, pasta, depozīta iepakojuma un sadzīves atkritumu apsaimniekošanā.