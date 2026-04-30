Vēja parkam Limbažos saka stingru "nē"! Deputāti vienbalsīgi noraida ieceri būvēt turbīnas Salacgrīvas pagastā

16:44, 30. aprīlis 2026
Ceturtdien Limbažu novada domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma neatļaut SIA “Latvijas vēja parki” iecerēto vēja elektrostaciju parka “Limbaži” un ar to saistītās infrastruktūras būvniecību Salacgrīvas pagastā.

Lēmums balstīts izvērtējumā, ka ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) process un tā laikā sagatavotais ziņojums neatbilst normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, līdz ar to nav izpildīti priekšnoteikumi paredzētās darbības akceptēšanai.

Pašvaldībā ir saņemta Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) vēstule par to, ka “Latvijas vēja parki” ir vērsušies valdībā, lūdzot akceptēt vēja parka “Limbaži” IVN.

Pašvaldība arī norādīja, ka Satversmes tiesa (ST) pagājušā gada aprīlī apturēja tiesvedību par “Latvijas vēja parki” ekskluzīvajām tiesībām uz valsts meža zemēm un vērsās Eiropas Savienības Tiesā (EST), lai noskaidrotu, vai noteiktā kārtība nepārkāpj vienlīdzīgas konkurences principus.

Pašvaldībā arī saņemts kolektīvais iesniegums pret vēja parka “Limbaži” būvniecību Salacgrīvas pagastā, kuru vēl skatīs domes sēdē maijā.

Jautājums iepriekš izskatīts 22. aprīļa Limbažu novada pašvaldības Teritorijas attīstības komitejas sēdē, kurā komitejas locekļi vienbalsīgi atbalstīja lēmumprojektu par vēja elektrostaciju parka “Limbaži” būvniecības neatbalstīšanu, virzot to izskatīšanai domes sēdē galīgā lēmuma pieņemšanai.

Jau ziņots, ka Limbažu novada pašvaldība pērn nosūtīja sūdzību KEM par IVN procesa pārkāpumiem parka “Limbaži” īstenošanai Salacgrīvas un Viļķenes pagastos.

Limbažu novada dome vienprātīgi nolēma nosūtīt sūdzību KEM, norādot uz Valsts vides dienesta (VVD) faktisko rīcību, neizskatot Limbažu novada pašvaldības 2025. gada 20. oktobra iesniegto sūdzību par IVN procesa pārkāpumiem un nepilnībām vēja elektrostaciju parka “Limbaži” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanai Limbažu novada Salacgrīvas un Viļķenes pagastos, informē pašvaldībā.

Pašvaldības sūdzība tika iesniegta 2025. gada 20. oktobrī. VVD 24. oktobrī sagatavoja un 28. oktobrī pašvaldībai nosūtīja atzinumu par vēja elektrostaciju parka “Limbaži” un tā saistītās infrastruktūras projekta īstenošanas Limbažu novada Salacgrīvas un Viļķenes pagastos IVN ziņojumu. Pēc pašvaldības domām, tik īsā četru dienu laikā nav iespējams objektīvi un pilnvērtīgi izvērtēt sūdzībā izklāstītos argumentus par IVN procesa nepilnībām. Pašvaldība arī norāda, ka VVD nebija tiesīgs pieņemt atzinumu, kamēr sūdzība nebija izskatīta pēc būtības.

Pašvaldība 2025. gada 27. novembra sūdzībā KEM lūdz atzīt par prettiesisku VVD faktisko rīcību, neizskatot Limbažu novada pašvaldības 20. oktobrī iesniegto sūdzību likumā noteiktajā kārtībā.

Parku “Limbaži” plānots ierīkot AS “Latvijas valsts meži” pārvaldībā un apsaimniekošanā esošajā valsts meža teritorijā. Šī teritorija ir iekļauta Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, kas ir starptautiskas nozīmes aizsargājama dabas teritorija, vienīgā šāda veida īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā.

Parka “Limbaži” teritorijā iekļauts arī valsts nozīmes kultūras piemineklis Lībiešu upuralas, tāpēc pašvaldība šajā vietā lūdz nebūvēt turbīnas un turbīnām samazināt spārnu garumu. Tāpat lūgts saglabāt koku apaugumu virs pašas Lībiešu upuralas, kā arī attīstīt skatu vietu virs dienvidu puses atseguma pie Kuiķuļu Svētozolu birzs vietas, izcērtot apaugumu.

Valsts prezidentam nosūtīta 1179 iedzīvotāju parakstīta vēstule, kurā norādīts, ka vides novērtējuma procesam jābūt godīgam. Iedzīvotāji uzskata, ka vēja parka būvniecība nedrīkst atstāt neatgriezeniskas sekas meža ekosistēmai, par kurām nākamās paaudzes varētu paust pārmetumus par neatgriezenisku meža vides iznīcināšanu.

