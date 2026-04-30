Šobrīd daudzu sarunās Latvijā arvien biežāk izskan neapmierinātība ar atalgojumu un novērtējuma trūkumu savā darba vietā. Daudzi darbinieki, neatkarīgi no pieredzes vai ieņemamā amata, atzīst, ka viņu ieguldījums netiek pienācīgi novērtēts — ne finansiāli, ne emocionāli. Šī sajūta īpaši izteikta laikā, kad dzīves dārdzība pieaug, bet algas daudzās nozarēs paliek nemainīgas vai pieaug lēni. Par pienu maksājam divreiz vairāk, bet divreiz lielākas algas tā arī neredzam.
Arvien vairāk latviešu publiski dalās savā pieredzē un viedokļos par to, kurās profesijās atalgojums ir visnetaisnīgākais. Diskusijās bieži izceļas vairākas nozares, kur darbinieki uzskata, ka viņu darbs ir sabiedrībai nozīmīgs, taču tas netiek pienācīgi apmaksāts. Šie stāsti atklāj plašāku problēmu — plaisu starp darba vērtību un tā novērtējumu mūsdienu sabiedrībā. Lūk, šoreiz šo jautājumu sociālajos tīklos uzdevis Austris.
“Šis būs sāpīgs jautājums – kurai profesijai Latvijā, Jūsuprāt, maksā neatbilstoši darbam viszemāko algu? Lai kā es gribētu teikt, ka tas ir skolotājs, bet es pats esmu skolotājs, tāpēc es neminēšu to, jo tas nav laikam objektīvi.
Manuprāt, tas ir kāds zemāk apmaksātais darbs medicīnas vai sociālajā jomā (aprūpētājs, medmāsa, paliatīvās aprūpes darbinieki utt.), jo tie ir cilvēki, kas ikdienā veic svarīgu darbu ar cilvēku veselības vai fiziskās labsajūtas uzlabošanu, bet saņem tiešām niecīgu algu,” viņš raksta.
Vai algas spēj turēt līdzi dzīves dārdzībai Latvijā?
Pieaugot atalgojumam Latvijā, arvien vairāk darbinieku sāk izvērtēt, kā viņu ienākumi samērojas ar ikdienas dzīves izmaksām. Īpaši fiziska darba nozarēs – ražošanā, mazumtirdzniecībā un noliktavu darbā, līdzsvars starp algu un izdevumiem bieži kļūst par vienu no galvenajiem faktoriem, izvēloties darba vietu.
Saskaņā ar Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem, 2025. gadā vidējā bruto darba samaksa Latvijā sasniedza 1815 eiro, kas ir par 7,7 % vairāk nekā gadu iepriekš. Lai gan algu pieaugums kopumā tiek vērtēts pozitīvi, daudziem iedzīvotājiem joprojām aktuāls ir jautājums par reālo pirktspēju.
Vienlaikus dzīves izmaksas turpina pieaugt. CSP dati rāda, ka 2026. gada janvārī patēriņa cenas bija par 3,6 % augstākas nekā pirms gada, kas nozīmē, ka ikdienas preču un pakalpojumu izmaksas ilgtermiņā turpina pieaugt.
Daudziem darbiniekiem, īpaši fiziska darba profesijās, atalgojums bieži ir zemāks par vidējo valstī, tāpēc dzīves izmaksu izmaiņas viņu finansiālo situāciju ietekmē būtiskāk.
“Pat ja vidējais atalgojums pieaug, darbinieki arvien vairāk izvērtē, cik liela daļa no ienākumiem aiziet pamatvajadzību segšanai – mājoklim, komunālajiem maksājumiem un pārtikai. Tāpēc šobrīd cilvēki raugās ne tikai uz algu kā skaitli, bet arī uz to, cik tālu tā ļauj nosegt ikdienas izdevumus,” skaidro personāla vadības uzņēmuma BIURO klientu attiecību vadītāja Baiba Rozentāle.
Pēc viņas teiktā, šī ekonomiskā realitāte arvien vairāk ietekmē darbinieku gaidas darba tirgū. “Izvēloties jaunu darbu, alga, protams, ir viens no galvenajiem faktoriem. Taču šobrīd cilvēki daudz rūpīgāk salīdzina dažādus piedāvājumus un izvērtē, ko šis atalgojums nozīmē reālajā dzīvē – cik liela ir tā pirktspēja,” viņa norāda.
Vienlaikus darba piedāvājuma pievilcību nosaka ne tikai alga. Dažkārt darba devēji var netieši palīdzēt samazināt darbinieku ikdienas izdevumus, piedāvājot papildu labumus vai labvēlīgākus darba apstākļus.
“Darbinieki arvien vairāk vērtē kopējo darba piedāvājuma vērtību. Tādi faktori kā degvielas kompensācija, subsidētas pusdienas, īsāks ceļš uz darbu, veselības apdrošināšana vai iespējas apgūt jaunas prasmes var netieši samazināt ikdienas izdevumus un padarīt darba piedāvājumu pievilcīgāku,” norāda Rozentāle.
Darba tirgū, kur algas pieaug, bet dzīves izmaksas joprojām ir būtisks faktors mājsaimniecību budžetā, attiecība starp ienākumiem un izdevumiem arī turpmāk būtiski ietekmēs darbinieku gaidas un izvēles.
Kāda ir tava alga? Vai uzskati, ka tā ir pārāk maza? Atraksti man savu stāstu, pieredzi uz [email protected].