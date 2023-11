Vents Armands Krauklis komentē pret viņu šonedēļ uzsākto kriminālprocesu: “Par to draud daudzi gadi cietumā” Ieteikt







Šonedēļ viena no “karstākajām” vietējām ziņām izskanēja no Valkas puses, kur otrdien agri no rīta pie Valkas domes deputāta Venta Armanda Kraukļa ieradās KNAB izmeklētāji Eiropas prokuratūras uzdevumā. Kas īsti notika, un par ko ir apsūdzība?

TV24 “Speciālizlaidumā” Armands Puče sazinājās ar pašu Ventu Armandu Kraukli, lai labāk izprastu notikušo. Pilna saruna būs skatāma TV24 ēterā 10.novembrī plkst.9.00, kā arī atkārtojumos plkst. 12.30 un 15.30.

Jau sarunas sākumā deputāts brīdina, ka viņš ir parakstījies par informācijas neizpaušanu, tāpēc nedrīkst stāstīt detaļas par visu izmeklēšanu, viņš arī neslēpj, ka viņam pašam šī aina nav pilnībā nav skaidra, tomēr viņš labprāt iezīmē situāciju no sava skatupunkta.

Stāsts ir par Eiropas Savienības fondu līdzekļiem, par ko daudzās Latvijas pašvaldībās ir uzbūvētas ražošanas ēkas. Tādas ir arī Valkā. Daudzās pašvaldībās pirms šādu ēku izbūves ir notikušas konsultācijas ar uzņēmējiem, lai pārliecinātos, ka šādas ēkas kādam būs vajadzīgas.

Iepriekš, kad šī programma sākās, tā esot bijusi obligāta prasība, kas saskaņota ar Eiropas Komisiju, – lai startētu šajā programmā un piesaistītu līdzekļus, jābūt noslēgtam nodomu protokolam ar uzņēmēju, bez tā naudu dabūt nevarēja. Uzņēmumam bija jāvar apliecināt, ka viņš varēs nodrošināt darba vietu skaitu utt.

Vēlāk šāda prasība tika atcelta, taču vietā tika noteikts, ka ir jāveic izpēte, jāiegūst apliecinājumi no vairākiem uzņēmumiem, ka viņiem šāda ēka varētu būt vajadzīga.

“Tagad ir tāds kardināls pavērsiens. Ja tās konsultācijas šīs prokuratūras acīs ir bijušas aktīvas un šķiet, ka ar vienu potenciālo nomnieku varbūt ir vairāk konsultēts, tas ir smags krimināls pārkāpums, tā ir krāpšana, izkrāpjot Eiropas Savienības fondus mantkārīgā nolūkā. Tur gan es tiešām aizvien nesaprotu, kur ir tā mantkārība, kurš tieši iegūst no tā, jo viens skaidrojums varētu būt, ka pašvaldība, otrs, ka varbūt tas uzņēmējs potenciālais,” viedokli pauž Vents Armands Krauklis.

Viņš arī norāda uz vēl vienu ļoti svarīgu niansi: “Iepriekš, kad bija tas obligātais, faktiski tur arī bija tas viens pretendents, mēs paši prasījām, kā tad tas ir, jo vienam pretendendam nedrīkst būvēt.”

Toreiz no ministrijas un CFLA esot saņemta pilnīgi oficiāla atbilde: tā kā tiek rīkota izsole, tāpat jebkurš cits var pretendēt. Arī Latvijā esot bijušas situācijas, kad nodomu protokols ir ar vienu uzņēmumu, bet izsolē uzvar cits.

Valkas gadījumā esot notikušas 4 izsoles, jo sākotnēji neviens neesot pieteicies. Beigās uzvarēja kopsabiedrība, viens no kuras dalībniekiem ir uņēmums, ar ko sākotnēji notika konsultācijas. Tagad tiekot skaidrots, ka tas ir smags kriminālpārkāpums, par ko draud daudzi gadi cietumā.