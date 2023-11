Vents Armands Krauklis. Foto: Zane Bitere/LETA

KNAB veicis kratīšanu Valkā aizdomās par iespējamu 776 000 eiro izkrāpšanu; aizturēto vidū, iespējams, ir Krauklis Ieteikt







Papildināta ar jaunāko informāciju pl. 22:20.

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs (KNAB) sadarbībā ar Eiropas Prokuratūru (EPPO) otrdien veicis kriminālprocesuālās darbības, tajā skaitā kratīšanas un nopratināšanas, vairākos objektos Valkā un citviet Latvijā, aģentūrai LETA apstiprināja KNAB.

Kriminālprocesuālās darbības veiktas aizdomās par iespējamu vismaz 776 000 eiro izkrāpšanu.

Pēc Latvijas Televīzijas (LTV) rīcībā esošās informācijas, šajā lietā esot aizturēts bijušais Valkas novada domes priekšsēdētājs Vents Armands Krauklis. LTV ar viņu pašu sazināties nav izdevies, jo telefons ir izslēgts. Zināms arī, ka nopratināts Ērģemes un Kārķu pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Pētersons.

27.februārī EPPO sāka kriminālprocesu un to nodeva KNAB kā kompetentajai iestādei pirmstiesas izmeklēšanas veikšanai. KNAB kriminālprocesā izmeklē iespējamu dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu mantkārīgā nolūkā un krāpšanu lielā apmērā.

KNAB rīcībā esošā informācija liecina, ka divas esošās un viena bijusī Valkas novada pašvaldības amatpersona, iespējams, ļaunprātīgi izmantojot dienesta stāvokli mantkārīgā nolūkā, kopā ar kāda uzņēmuma pārstāvi veikušas nelikumīgas darbības, lai pašvaldības projekta īstenošanai prettiesiski iegūtu vismaz 744 000 eiro no Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma un 32 000 eiro no Latvijas valsts budžeta dotācijas. Projekts saistīts ar ražošanas ēkas un ar to saistītās infrastruktūras izveidi.

Izmeklētājiem ir aizdomas, ka attiecīgā infrastruktūra varētu būt būvēta konkrēta uzņēmuma interesēs, pārkāpjot projekta īstenošanas nosacījumus.

Patlaban četrām kriminālprocesā iesaistītajām personām ir tiesības uz aizstāvību. Nevienai personai šajā kriminālprocesā nav piemēroti drošības līdzekļi.

Valkas novada domes priekšsēdētājas vietnieks Viesturs Zariņš (JV/LZS) aģentūrai LETA apstiprināja, ka KNAB šodien pašvaldībā un citos objektos ir veicis procesuālas darbības. Viņam šajā procesā esot liecinieka statuss. Ņemot vērā, ka viņš esot parakstījis dokumentu par informācijas neizpaušanu, plašāku informāciju viņš neesot tiesīgs sniegt.

Aģentūra LETA centās sazināties ar bijušo Valkas novada domes priekšsēdētāju Ventu Armandu Kraukli (“Vidzemes partija”), taču viņa tālruņa numurs ilgstoši nebija sazvanāms. LTV vēstīja, ka Krauklis lietā ir bijis aizturēts, tomēr vēlāk viņš aģentūrai LETA atbildēja, ka bijis klāt procesuālajās darbībās, kas veiktas viņa dzīvesvietā.

Visticamāk, KNAB izmeklēšanu veic par projektu, kas paredz ražošanas teritorijas izveidi Ērģemes pagastā, īpašumā “Spundenieki”. Pēc pašvaldības sniegtās informācijas, projekts sākts, “lai veicinātu jaunu uzņēmumu izveidošanos un/vai esošo uzņēmumu paplašināšanos”.

Projekta kopējās izmaksas pašvaldībā pieejamajos dokumentos norādītas 1,37 miljoni eiro, tajā skaitā ERAF finansējums tika plānots 744 480 eiro apmērā, valsts budžeta dotācija – 31 647 eiro, bet Valkas novada pašvaldības līdzfinansējums – 164 972 eiro.

LTV sniegtā informācija liecina, ka rīkotas trīs izsoles uz šo nomas objektu. Oktobra beigās pašvaldība apstiprinājusi, ka nomas tiesības uz ražošanas ēku un teritoriju “Spundenieki” iegūs apvienība “MM”, kurā ietilpst SIA “Mūrbūdu sidra darītava” un SIA “Mežābols”. “Mūrbūdu sidra darītavas” valdes loceklis Krišjānis Zintis Putniņš uz jautājumu, vai uzņēmums ir iesaistīts kriminālprocesā, atbildēja, ka komentārus nesniegs.

Līdzīga lieta pēc EPPO iniciatīvas šogad tika sākta par Eiropas naudas apguves projektu Valmieras industriālajā teritorijā.

Gan Valkas, gan Valmieras gadījumos runa, visticamāk, ir par Eiropas Reģionālās attīstības fonda apguves intensitāti. Proti, ja pašvaldība izveido ražotni un tad meklē tai īrnieku, no ES fondiem var saņemt līdz pat 85% finansējuma, savukārt par ražotnes izveidi jau iepriekš zināmam uzņēmumam no fonda iespējams saņemt gandrīz uz pusi mazāku finansējumu.