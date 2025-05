Foto: Pexels

Auns

Tu atmetīsi viltus pieticību un pastāstīsi par saviem panākumiem visiem, kam tie varētu šķist interesanti. Tas neizskatīsies pēc lielīšanās, jo tu neko nepārspīlēsi. Iespējams, ka par sevi atgādinās seni sabiedrotie un biznesa partneri – drīz tu no viņiem saņemsi interesantus piedāvājumus. Šī diena būs veiksmīga arī personīgajās attiecībās. Tu viegli sapratīsies ar tuvākajiem, nojautīsi viņu vēlmes un sapņus. Tu izmantosi iespēju palīdzēt citiem, un arī apkārtējie rīkosies līdzīgi.

Vērsis

Tu saglabāsi savaldību – tieši tas palīdzēs tev sasniegt izvirzītos mērķus un īstenot senus, drosmīgus plānus. Iespējams, tev piedāvās palīdzību cilvēki, ar kuriem tev pēdējā laikā nav klājies gludi. Sadarbība ļaus izlīgt pēc strīdiem un atjaunot mierīgas attiecības. Tev vajadzēs uzmanīgāk rīkoties ar naudu. Tu būsi tendēts uz vieglprātību, tāpēc labāk neko lielu nepērc un neslēdz darījumus, ja tie nav iepriekš plānoti.

Dvīņi

Tu pavadīsi mierīgu un labvēlīgu dienu. Tu pats izvēlēsies, ko darīt – sākt ko jaunu vai pabeigt iepriekš iesākto. Tev ļoti noderēs agrāk iegūtā pieredze. Pateicoties tai, tu nepieļausi kļūdas un spēsi koncentrēties uz patiešām svarīgo. Tu saņemsi patīkamas ziņas un pārsteigumus no tuviniekiem. Tev radīsies iespēja stiprināt ģimenes saites un izlīgt ar radiem, ar kuriem pēdējā laikā bijušas nesaskaņas. Mājas darbi tev nešķitīs nogurdinoši – tu darīsi tos ar prieku.

Vēzis

No rīta tevi gaidīs dinamisks, ražīgs un aizraujošs laiks. Tu uzsāksi gan vieglākus, gan izaicinošākus darbus. Tu ātri orientēsies notiekošajā, ņemsi piemēru no pieredzējušākiem un ieklausīsies vērtīgos padomos. Šajā laikā varēs veidoties arī jaunas, lietderīgas pazīšanās. Pēcpusdienā labāk atsakies no pārmērīgas slodzes, jo jutīsies noguris ātrāk nekā ierasts. Pievērs uzmanību savai pašsajūtai un atkārto kādu iepriekš palīdzējušu veselības procedūru.

Lauva

Saglabā mieru, pat ja tas sanāk ar grūtībām. Ja jutīsi, ka apkārtējie tevi pārprot, neļauj tam tevi izsist no sliedēm. Necenties visu pārāk gari skaidrot — tas tikai palielinās stresu. Ja iesaistīsies strīdos, centies piekāpties, kad tas nepieciešams, lai nepieļautu ieilgušus konfliktus. Novirzi savu enerģiju mierīgiem un produktīviem darbiem — paveic to, kas iepriekš bija atlikts. Pabeidz ilgi iekrājušos uzdevumus, un viss nostāsies savās vietās – jutīsies līdzsvarotāks un pārliecinātāks.

Jaunava

Nepakļaujies kārdinājumam atlikt darbus vai pamest iesākto. Esi apņēmīgs — veselais saprāts pateiks priekšā, ka tagad nav īstais brīdis vieglprātībai. Atceries solījumus, ko devi iepriekš, un dari visu, lai tos izpildītu – tas palīdzēs izvairīties no grūtībām nākotnē. Izvērtē neparastus piedāvājumus ar vēsu prātu, pirms pieņem lēmumu. Esi piesardzīgs – pārbaudi visu informāciju, jo kāds var mēģināt tevi ieraut apšaubāmā situācijā.

Svari

Neskrien uzreiz pēc lieliem panākumiem – nepārpūlies! Pietiks, ja šodien paveiksi mazākus uzdevumus – tie arī nesīs gandarījumu. Koncentrējies uz ikdienas darbiem – tie tev labi padosies. Lielajiem plāniem pienāks savs laiks. Nevilies, ja saprašanās ar citiem nebūs viegla – paļaujies uz sevi. Ar tuviniekiem labāk runā par vieglām un patīkamām tēmām.

Skorpions

Izturies mierīgi un rīkojies neatlaidīgi – tā tu panāksi izcilus rezultātus. Centies izvairīties no liekas steigai – tā var radīt kļūdas. Atturies no cilvēkiem, kuri rada spriedzi – viņu nemiers var pāriet arī uz tevi. Ja saņemsi sadarbības piedāvājumus, nesteidzies – pārdomā tos rūpīgi. Iespējams, beidzot noderēs prasmes, ko sen esi apguvis.

Strēlnieks

Rēķinies, ka pat vienkāršas lietas šodien var prasīt vairāk laika un spēka nekā parasti. Saglabā mieru – dusmas tikai palielinās problēmas. Ja meklēsi atbalstu, dari to apdomīgi – neuzticies visiem pēc kārtas. Nesāc apspriest savus plānus ar tiem, par kuriem neesi drošs. Sīki pārpratumi mājās būs iespējami, bet tu tos atrisināsi, ja rīkosies pacietīgi un bez pārsteidzīgiem soļiem.

Mežāzis

Esi modrs – šodien varētu būt grūtāk saglabāt iekšējo līdzsvaru. Nepadodies provokācijām, pat ja parasti esi mierīgs cilvēks. Ja kāds pārāk centīgi meklēs draudzību, nesteidzies uzticēties. Svarīgos lēmumos konsultējies ar tiem, kuri agrāk tev palīdzējuši. Uz intuīciju šoreiz nepaļaujies pilnībā – pieredze un padomi būs daudz vērtīgāki.

Ūdensvīrs

Tu paveiksi daudz, ja saglabāsi apņēmību. Nebaidies no šķēršļiem – tu tos pārvarēsi ar radošu pieeju. Dari visu ar entuziasmu – arī tas, kas iepriekš šķita neiespējams, šodien kļūs izdarāms. Ja gadīsies veiksmīgas sakritības – izmanto tās savā labā. Pēcpusdienā neaizraujies ar sarežģītiem darbiem – atpūties un atgūsti spēkus. Enerģija tev vēl noderēs tuvākajās dienās.

Zivis

Vēro apkārtējos – citu pieredze šodien būs vērtīga. Mācies gan no viņu panākumiem, gan kļūdām. Klausies idejās, ko dzirdēsi – tās var pārvērsties par praktiskiem risinājumiem. Ja parādīsies jauni sabiedrotie, viņu atbalsts palīdzēs tev īstenot sen lolotus mērķus. Neriskē ar naudu – īpaši ar svešu. Atturies no spontāniem pirkumiem un neapdomātiem darījumiem. Apdomāta rīcība atnesīs vislabākos rezultātus.

