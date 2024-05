Hosams Abu Meri Foto: Paula Čurkste/LETA

Veselības ministrs: “Mēs nevaram atkāpties no solījuma rudenī samazināt recepšu zāļu cenu par 15-20% Ieteikt







Mēs nevaram atkāpties no solījuma rudenī samazināt recepšu zāļu cenu par 15-20%, aģentūrai LETA sacīja veselības ministrs Hosams Abu Meri (JV).

Turpinot sākto darbu pie zāļu pieejamības veicināšanas Latvijas iedzīvotājiem, patlaban ministrija turpina veikt sarunas ar farmācijas nozari, kas dažādo viedokļu dēļ neiet viegli. Ministrs norādīja, ka VM cenšas būt objektīva, mēģinot rast kompromisu, lai plānotās izmaiņas neietekmētu aptieku pieejamību.

“Mēs runājam par 168 mazām aptiekām, kas atrodas mazos ciematos un ārpus Rīgas. Mēs mēģinām izdomāt, lai šīs grupas aptiekas būtu neatkarīgas no lieltirgotājiem. Laukos šīs aptiekas pilda arī sociālo funkciju, un tā ir pirmā vieta, kur cilvēki iet prasīt palīdzību farmaceitam,” sacīja Abu Meri.

Viņš norādīja, ka zāļu cenu samazināšanas modelis tiek izstrādāts, lai mēģinātu pasargāt šīs aptiekas. Vienlaikus ministrs vēlas nepasliktināt lieltirgotavu eksistēšanu, jo svarīgi, lai pacienti laicīgi saņemtu medikamentus. Vaicāts par modelī veicamajām izmaiņām, viņš norādīja, ka ir koriģēti atsevišķi procenti, taču, kā sākotnēji iecerēts, modelis pamatā tiks koncentrēts uz to zāļu cenām, kas pārsniedz sešu eiro vērtību.

Abu Meri cer, ka līdz 1.jūlijam Ministru kabinetā tiks pieņemti jaunie uzcenojuma modeļi, lai jau rudenī iedzīvotāju personīgie izdevumi par recepšu zālēm samazinātos par apmēram 15-20%

LETA jau rakstīja, ka VM jaunais zāļu cenu samazināšanas modelis sagatavots, analizējot Lietuvas, Igaunijas un Somijas farmācijas jomas regulējumu. Tas paredz atteikties no esošās sistēmas, kurā pieļaujamais procentuālais lieltirgotavu un aptieku piecenojums ir atkarīgs no zāļu ražotāja noteiktās cenas, tā vietā ieviešot vienu fiksētu uzcenojumu visām kompensējamajām zālēm un recepšu zālēm par iepakojumu neatkarīgi no cenas, kā arī maksu par farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu.

VM skaidro, ka rosinātās pārmaiņas vērstas uz to, lai īsā termiņā sasniegtu rezultātus un iedzīvotājiem personīgie izdevumi par recepšu zālēm samazinātos par apmēram 15-20%. To ir paredzēts panākt, pārskatot pieļaujamo zāļu piecenojumu apmēru, kā arī palielinot valsts noteikto kompensācijas apmēru kompensējamajiem medikamentiem. Tāpat tiek strādāts pie jaunu medikamentu un diagnožu iekļaušanas kompensējamo medikamentu sarakstā, tādējādi palielinot medikamentu pieejamību tiem iedzīvotājiem, kuriem medikamenti efektīvai ārstēšanai vai dzīves kvalitātes nodrošināšanai iepriekš netika kompensēti.

VM piedāvājums paredz noteikt fiksētu piemērojamo piecenojumu lieltirgotavām un aptiekām par medikamentu iepakojumu, kā arī noteikt samaksu aptiekām par farmaceita konsultāciju recepšu medikamentu izsniegšanas gadījumā, kas daļēji tiktu apmaksāta no valsts puses. Paredzēts, ka mazajām aptiekām samaksa par farmaceita konsultāciju būtu lielākā, tādējādi atbalstot to darbību. Ministrijas skatījumā šāda kārtība ne tikai iedzīvotājiem mazinās personīgos izdevumus par zālēm, bet arī farmaceiti varēs ieteikt medikamentus, balstoties tikai uz profesionālajām zināšanām, nevis izsniedzot aptiekai komerciāli izdevīgākos medikamentus.

VM sagaida, ka šādu izmaiņu rezultātā uzlabosies pacientu līdzestība medikamentu lietošanā, kas uzlabos gan slimību kontroli, gan arī mazinās hronisko slimību saasinājumus un hospitalizācijas hroniskiem slimniekiem.

VM izstrādātie priekšlikumi paredz stiprināt arī farmaceitu lomu veselības aprūpē, aptiekām kļūstot finansiāli neatkarīgākām no lieltirgotavām. Ministrijas piedāvājumā īpašs finansiāls atbalsts paredzēts arī aptiekām reģionos, kas ir vienīgās aptiekas apkārtnē un pilda arī sociālu funkciju.

Ministrijas skatījumā jaunais modelis paredz vienkāršus un vienlīdzīgus zāļu cenu veidošanas principus un ietver solidārus valsts, komersantu un pacientu atbildību zāļu pieejamības veicināšanā.