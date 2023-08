Dziedošie seniori

„Veselības pieturu" dziedošo senioru svētkos apmeklē gandrīz 800 dalībnieku







Kultūras pilī „Ziemeļblāzma”, Rīgā sirsnīgā atmosfērā aizvadīts 5. Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums – koncerts „Es mīlu tevi, Tēvu zeme”. Gandrīz 1000 dalībnieku vidū senioru kolektīvi no Rīgas, Ogres, Madonas, Grobiņas, Dobeles, Gulbenes, Trapenes un citām Latvijas vietām dienas garumā koncertu sāka ar gājienu Latvijas Republikas Zemessardzes orķestra vadībā, izdziedāja plaši sagatavoto repertuāru, bet galvenais bija kopīgās satikšanās prieks. Dalībnieki labprāt izmantoja arī iespēju konsultēties „Mēness aptiekas” Veselības pieturā.

Gaidīts pasākums

„Dziedošie seniori šo pasākumu ļoti gaida un tam gatavojas, turklāt piedalās arī dejotāji – šoreiz pat vairāk dalībnieku, nekā sākotnēji plānojām. Lai arī ir pa brīdim nedaudz lija, visi bija priecīgi par atkal satikšanās prieku, kopā būšanu un iespēju savos gados muzicēt. Šeit optimisms un dzīvesprieks izstaro no katra dalībnieka, lai arī ikdiena ne visiem šodien viegla. Tālais ceļš uz galvaspilsētu un neliels satraukums pirms uzstāšanās daļai dara savu, tādēļ novērtējam iespēju, piemēram, tepat ikvienam izmērīt asinsspiedienu,” pauž Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) valdes locekle Dzintra Žilde. Dziedošos seniorus bija ieradusies sveikt arī labklājības ministre Evika Siliņa.

Vēlme dziedāt nemazinās

Populārā tautasdziesma „Rīga dimd” šoreiz tika papildināta ar vārdiem: „Rīgas dimd, Rīga dimd, kas to Rīgu dimdināja, dziedošie seniori – tie to Rīgu dimdināj’ ” Viens no 5. Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākuma – koncerta „Es mīlu tevi, Tēvu zeme” virsdiriģentiem Arvīds Platpers uzņēmies atbildību par četrām kopdziesmām, kas šoreiz mainīgo laikapstākļu dēļ izskanēja koncerta sākumā: „Lielākais prieks, ka mēs nepazaudējam tieksmi dziedāt – gribam, meklējam un panākam, kā rast iespēju izjust mūzikas skaistumu. Šie svētki ir ļoti vajadzīga tradīcija, ko dziedošie cilvēki ir pelnījuši! Satieku te vienu otru, kurš agrāk dziedājis korī 30, 40 vai pat 50 gadus! Dziedāšana ir dzīvesveids, šiem cilvēkiem viss ķermenis ir mūzikā. Cik vien atceros, šajos svētkos vienmēr skan “Nevis slinkojot un pūstot”, un šī ir tā paaudze, kas aizvadījuši darba mūžu – zina tā smagumu un atbildību par darbu, te noteikti ir satiekami visu profesiju pārstāvji. Tāpat šajos svētkos pārstāvu Rīgu, jo vadu Latviešu biedrības nama ansambli – kā ierasts, saimnieki koncertā uzstājas beigās.”

Madonas pensionāru biedrības priekšsēdētaja vietniece Aīda Barinska ar prieku dalās izjūtās par kopā ar kolektīvu „Dižsievas” piedzīvoto koncertā: „Mums ir jauns sastāvs, kurā esam deviņas dziedātājas, un šodien ar mums kopā ir arī deju kopa – vecākajai dalībniecei 92 gadi! Vienu dziesmu mācījāmies speciāli šim koncertam, cik vien ir iespējas, piedalāmies katrā Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumā. Gadā mums ir vēl vairākas uzstāšanās Jāņu svinībās, 18. novembrī, Ziemassvētkos, Senioru dienā u.c.”

Mediķu padomu un rūpes novērtē

5. Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumā ar „Mēness aptiekas” atbalstu dienas garumā darbojās “Veselības pietura”, kurā visu laiku bija nerimstoša interese izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura līmeni asinīs, kā arī konsultēties ar farmaceitēm Māru Nikoluškinu, Dinu Spunīti un Olgu Kapustinu, „Veselības pieturas” darbā palīdzēja arī medicīnas māsa no „Veselības centru apvienības” (VCA) Anna Bogdanova, nosakot cukura līmeni un veicot diagnostiskos testus urīnskābes noteikšanai. Varēja arī noteikt skābekļa saturu asinīs ar pulsa oksimetru, saņemt konsultāciju un biedrības “Par sirdi” sarūpētus informatīvos materiālus. Iespēju izmērīt asinsspiedienu izmantoja vairāk nekā 400 dalībnieku, bet cukura līmeni noteica 250 ansambļu skates dalībniekiem. Pēc veiktajām pārbaudēm farmaceites daļai senioru ieteica drīzumā apmeklēt ģimenes ārstu vai speciālistu, lai par vienu vai otru pārbaudes rezultātu konsultētos papildus, stāsta „Mēness aptiekas” farmaceite Māra Nikoluškina. Katrs no “Veselības pieturas” apmeklētājiem saņēma “Mēness aptiekas” mērījumu grāmatiņu un vitamīnus.

Arī Madonas pensionāru biedrības priekšsēdētaja vietniece Aīda Barinska izteica savu viedokli, ka ļoti vērtīgi, ka dalībnieki var šeit uz vietas parūpēties arī par veselību, vairākas „Dižsievu” dalībnieces pamērījušas asinsspiedienu, kā arī priecājas par katram dalībniekam sarūpēto “Mēness aptiekas” veselīgo pārsteigumu ar D un C vitamīniem. Tāpat “Mēness aptieka” bija sarūpējusi simpātijas balvu – dāvanu kartes, ko šoreiz saņēma Ogres novada Kultūras centra folkloras kopa “Artava”, kuras pat dziesmā pieminēja “štrunts par visām kaulu sāpēm…”, un dzīvespriecīgās seniores ikdienā daudz rūpējoties par veselību saviem spēkiem, arī dziedāšana palīdzot, bet dāvanu karte varbūt noderēšot D vitamīna iegādei, kas organismam ir īpaši svarīgs. Sveicienus bija sarūpējusi arī „Rīgas Farmaceitiskā fabrika”.

Vispārējā pozitīvajā gaisotnē nedalītu uzmanību izpelnījās arī apvienotās lojalitātes kartes “Veselība” * možais vēstnesis Citrons, kurš gan labprāt fotografējās kopā ar seniorēm, gan padejoja jautrāko dziesmu pavadījumā.

Pasākumu organizēja Latvijas Pensionāru federācija ar Labklājības ministrijas un Rīgas domes atbalstu, sadarbībā ar SIA „Seni” un “Mēness aptieka”.