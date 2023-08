Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās

Gandrīz 800 seniori no visiem Latvijas reģioniem Rīgā atzīmēs Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākuma 5. jubileju Ieteikt







26. augustā pulksten 11.00 Kultūras pilī “Ziemeļblāzma”, Rīgā notiks 5. Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākums – koncerts “Es mīlu tevi, Tēvu zeme”. Dalību pieteikuši senioru kolektīvi no Rīgas, Cēsīm, Dobeles, Gulbenes un citām Latvijas vietām, paredzot pasākumā pulcēt teju 800 dalībnieku.

“Priecājamies par mūsu aktīvajiem dziedošajiem senioriem un iespēju, ka šogad atkal būs pārstāvēti visi Latvijas reģioni. Dalībnieki cītīgi gatavo un mēģina koncerta programmu, lai jau piekto reizi priecētu sevi un citus ar skanīgām dziesmām, kā arī dažādajiem tērpiem un savu vitalitāti,” pauž Latvijas Pensionāru federācijas (LPF) valdes locekle Dzintra Žilde.

Sadziedāšanās svētkus atklās LPF priekšsēdētāja Aija Barča, plānots, ka klātesošos uzrunās Labklājības ministre Evika Siliņa un Rīgas domes priekšsēdētājs Vilnis Ķirsis.

5. Vislatvijas senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās pasākumā ar “Mēness aptiekas” atbalstu būs arī “Veselības pietura”, kurā dalībnieki varēs izmērīt asinsspiedienu, noteikt cukura līmeni asinīs, kā arī konsultēties ar farmaceitēm Māru Nikoluškinu, Dinu Spunīti un Olgu Kapustinu, „Veselības pieturas” darbā palīdzēs arī speciālisti no Veselības centru apvienības (VCA) . Katrs, kuram tiks veiktas pārbaudes, saņems “Mēness aptiekas” mērījumu grāmatiņu, nepieciešamības gadījumā tā būs noderīga tālākai konsultācijai ar ģimenes ārstu vai citu speciālistu. Dalībniekus uzmundrinās apvienotās lojalitātes kartes “Veselība” * možais vēstnesis Citrons.

“Cilvēka vēlme, jo īpaši gados, ir būt veselam, bet dzīves neatņemama sastāvdaļa un nepieciešamība ir arī socializēšanās ar citiem, tādēļ būsim pagodināti būt kopā šajā vasaras notikumā, kurā pulcēsies tik daudz enerģisku, gudru un radošu senioru no visas Latvijas. Viņiem šī būs iespēja ne tiki uzstāties, dziedāt un būt kopā, bet arī pabūt “Veselības pieturā”, kurā seniori arī ārpus medicīnas vides varēs pārrunāt par savu veselību un pašsajūtu. Varēs izmērīt asinsspiedienu un noteikt skābekļa saturu asinīs ar pulsa oksimetru, saņemt konsultāciju un arī biedrības “Par sirdi” sarūpētus informatīvos materiālus. Iespējams, no mūsu puses noderēs arī kāds it kā pašsaprotams padoms, piemēram, par nepieciešamību pietiekami padzerties pasākuma laikā vai arī svētku reizē lietot vajadzīgos medikamentus un ikreiz paņemt līdzi somiņā mazo aptieciņu!” atgādina „Mēness aptiekas” farmaceite Māra Nikoluškina.

Pasākumu organizē Latvijas Pensionāru federācija ar Labklājības ministrijas un Rīgas domes atbalstu, sadarbībā ar SIA „Seni” un “Mēness aptieka”.

Aptieku uzņēmumam „Mēness aptieka” ir gan nelielas aptiekas reģionos, gan klientu iecienītas aptiekas tirdzniecības centros, poliklīnikās. Uzņēmumam ir aptiekas ar doktorātu līdzās, diennakts aptiekas un aptiekas ar zāļu izgatavošanas funkciju. „Mēness aptiekas” zīmols ir arī vienai no vecākajām Rīgas aptiekām – “Vecpilsētas aptiekai”, kas savas funkcijas pilda jau vairāk nekā 200 gadus, kā arī visiem zināmajām diennakts aptiekām Rīgā – „Kamēlijas aptiekai” un „Jaunajai Torņakalna aptiekai”. „Mēness aptieka” radījusi iespēju arī attālinātām farmaceita konsultācijām un piegādā aptiekas produktus (nepieciešamības gadījumos arī recepšu medikamentus) uz mājām.

„Mēness aptieka” ir farmācijas nozarē mīlētākais un atbildīgākais zīmols Latvijā. Iedzīvotāju aptaujā, izmantojot īpašu starptautiski atzītu metodoloģiju, Latvijas mīlētāko zīmolu TOP 10 reizi pētījuma laikā „Mēness aptieka” ieguvusi pirmo vietu farmācijas nozarē.

„Mēness aptieka” ir klientam draudzīgs uzņēmums un ir saņēmusi starptautisku apliecinājumu klientu drauga statusam – Customers’ Friend – Superior Excellence”/ “Customers’ Friend – Because it’s you we care about”, ko piešķir sertifikācijas uzņēmums ICERTIAS.

„Mēness aptieka” ir ilgtspējīgākais zīmols farmācijas nozarē Latvijā. Par to liecina jaunākie 2022. gada Eiropas Ilgtspējīgu zīmolu indeksa (Sustainable Brand Index) rezultāti. „Mēness aptiekai” kā visā Latvijā pieejamam aptiekas zīmolam ilgtspēja iedzīvotāju vērtējumā ir būtisks rādītājs.

“Mēness aptieka” 2022. gadā ir saņēmusi starptautiskās programmas Best Places To Work (“Labākās darbavietas”) sertifikātu, ko piešķir par darbinieku labsajūtas rādītājiem uzņēmumā.