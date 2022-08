Foto: Ieva Leiniša, LETA

Vidējā ātruma kontroles ieviešana vēl kavējas, jo konkursa rezultāts tiek apstrīdēts Ieteikt







Atis Jansons, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB), ko vada Artis Lapiņš (attēlā), šodien skatīs SIA “Jarva” iesniegto sūdzību VSIA “Latvijas valsts ceļi” (“LVC”) konkursā par transportlīdzekļu vidējā ātruma kontroles sistēmas ieviešanu vairākos autoceļu posmos.

Elektroniskajā iepirkumu sistēmā (EIS) pieejamais konkursa noslēguma ziņojums liecina, ka konkursā pieteikumus iesniedza pieci pretendenti un līguma slēgšanas tiesības tika piešķirtas SIA “Fima”.

“Fima” bija iesniegusi lētāko piedāvājumu, pakalpojumu plānojot sniegt par 1,261 miljonu eiro.

Konkursā vēl piedalījās “Jarva” ar piedāvāto līgumcenu 1,493 miljoni eiro, SIA “Kemek Engineering” ar piedāvāto līgumcenu 1,57 miljoni eiro, kā arī SIA “Reck” ar piedāvāto līgumcenu 1,493 miljoni eiro.

Tāpat pieteikumu bija iesniegusi SIA “Belam-Rīga” ar piedāvāto līgumcenu 1,411 miljoni eiro, bet kompānijas piedāvājums tika noraidīts.

Vidējā braukšanas ātruma kontroles sistēma ir automātiska mērīšanas sistēma, kas šo funkciju pilda, balstoties uz noteikta ceļa posma nobraukšanai patērēto laiku. Vēl šīs sistēmas uzdevums būs arī ar kameru kontrolēt, vai transportlīdzekļiem ir veikta tehniskā apskate, apmaksāta transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskas atbildības (OCTA) apdrošināšana un ceļu lietošanas nodeva.

Vidējā ātruma kontroles sistēmu paredzēts ieviest Tallinas šosejas (A1) posmā no 13,44. līdz 20,03. kilometram, Vidzemes šosejas (A2) posmā no 54,4. līdz 62,23. kilometram, Valmieras šosejas (A3) posmā no 36,2. līdz 38,85. kilometram, Rīgas apvedceļa (A5) posmā no 23. līdz 28,69. kilometram un trijos Daugavpils šosejas (A6) posmos – no 102,2. līdz 116., no 133,3. līdz 139,2. un no 150,22. līdz 159,65. kilometram.

Tāpat vidējā ātruma kontroles sistēmu plānots ieviest Bauskas šosejas (A7) posmā no 24,2. līdz 40,1. kilometram, Jelgavas šosejas (A8) posmā no 50. līdz 69,3. kilometram, divos Liepājas šosejas (A9) posmos – no 26. līdz 38,1. un no 157,2. līdz 169,65. kilometram, kā arī trijos Ventspils šosejas (A10) posmos – no 24. līdz 30,8., no 44,97. līdz 52,45. un no 134,9. līdz 140,8. kilometram, kā arī uz šosejas A13 jeb Krievijas robeža (Grebņeva)–Rēzekne–Daugavpils–Lietuvas robeža (Medumi) posmā no 81,75. līdz 88,46. kilometram un uz autoceļa P30 jeb Cēsis–Vecpiebalga–Madona posmā no 22,07. līdz 29,15. kilometram.

Latvijā jau iepriekš pilot­projektā darbojušās šādas mērierīces uz Tīnūžu šosejas.

Pilotprojekts darbojās līdz 2019. gada 1. oktobrim.