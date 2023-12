VIDEO. Aivars Lembergs: Latvijā nav sabiedriskā radio un televīzijas. Latvijā ir “Vienotības” televīzija Ieteikt







“Suminājums no Eiropas! Latvijas valdība apgalvo, ka Latvijā ir sabiedriskais radio un sabiedriskā televīzija. Tiešām?” Aivars Lembergs, bijušais Ventspils mērs, iesāk savu runu ar retorisku jautājumu, norādot, “es saku – NAV!”

Viņš “Facebook” publicētajā video uzskaitījis “Latvijas Televīzijas” raidījumus un norādījis, ka liela daļa no viesiem raidījumos pārstāv vienu konkrētu politisko partiju.

No visiem uzaicinātajiem raidījumā “Šodienas jautājums” valdības televīzijā – 31% no “Vienotības”. “Rīta panorāmā” – 38% no “Vienotības”, taču Rēdera raidījumā “1:1” – 50% no “Vienotības”. Tātad Latvijā ir kāda televīzija? “Vienotības” televīzija, skaidro A.Lembergs.

“Un kāpēc tā ir “Vienotības” televīzija? Jo Latvijas televīzijas vadība ir nopirkta, tāpat kā žurnālisti ar milzīgām algām un ļoti labiem amatiem. Tā turpināt, PSKP mantinieki,” viņš raida asu kritiku “Latvijas Televīzijas” virzienā.













































PSKP jeb Padomju Savienības Komunistiskā partija bija valdošā un vienīgā politiskā partija PSRS.