VIDEO. Atstātas bez iespējas izglītoties, Afganistānā sievietes un meitenes rod zināšanas tikai sievietēm paredzētā bibliotēkā Ieteikt







Jauna, tikai sievietēm paredzēta bibliotēka Kabulā ir kļuvusi par izglītības oāzi Afganistānas meitenēm un sievietēm, kurām ir liegta iespēja izglītoties. Kopš 2021. gada, kad talibi pārņēma kontroli Afganistānā, vairums skolu, kurās mācījās meitenes, kas pabeigušas sesto klasi, ir slēgtas. Zan bibliotēka durvis vēra augustā, un tā ir vieta, kur sievietes var patstāvīgi turpināt studijas. Taču pastāv bažas, ka talibu varas iestādes jebkurā laikā varētu slēgt bibliotēku.

Dari valodā “zan” nozīmē sieviete. “Sievietes un meitenes nāk šeit, lai aizņemtos grāmatas. Dažas ir vidusskolnieces, kuri aizņemas mācību grāmatas, lai mācītos mājās, jo viņām nav atļauts doties uz skolu vai citām bibliotēkām. Tās, kuras ir finansiāli trūcīgas, mēs aizdodam grāmatas bez maksas,” medijam “Radio Free Europe/Radio Liberty” pastāsta bibliotekāre Rabia Najmi.

“Ja meitenes neiet uz skolu, kā viņas var kļūt par ārstiem, lai ārstētu grūtnieces? Vai vīriešu dzimuma ārsts palīdzēs dzemdībās un bērna dzimšanā? Tas nav iespējams. Taliban vajadzētu ļaut meitenēm iegūt izglītību,” norāda viena no bibliotēkas apmeklētājām.

Bibliotēkas moto ir: lasi, mācies, iedvesmojies. Nācijas talibu ierobežojumus sieviešu izglītībai nosaukušas par “traģiskiem” un “apkaunojošiem”.

“Afgāņu sievietes nebaidās no talibu sitieniem. Viņas nebaidās no talibu noteiktajiem ierobežojumiem. Viņu patiesās bailes ir par to, ka galu galā viņas tiks likvidētas, viņām nebūs nekādas iespējas būt sabiedrībā un nekādas iespējas strādāt vai iegūt izglītību,” atklāj bibliotēkas līdzdibinātāja Žulija Parsi.