VIDEO. Basketbola fane izplūst prieka asarās, kad NBA zvaigzne Kristaps Porziņģis uz viņu paskatījies un pamājis…!







Nacionālā basketbola asociācijas (NBA) reportieris Veins Kols vietnē “Twitter” dalījies ar aizkustinošu video, kur viņš intervējis kādu jaunu basketbola fani, kas aiz laimes izplūdusi asarās, jo latviešu basketbolists Kristaps Porziņģis viņu pamanījis un atbildējis viņas mājienam.

Valdot prieka asaras, jauniete vārdā Ešlija stāsta, ka viņa ir viena no viņa lielākajām fanēm un viņš ir meitenes elks. Viņa nespēj noticēt, ka basketbolists paskatījies uz viņu un pamājis.

Video turpinājumā NBA reportieris Kristapam Porziņģim pastāsta par jauno meiteni, cik nozīmīgs šis brīdis ir bijis viņai.

Kristaps atbild: “Tas ir neticami! Tas man dod ļoti labu sajūtu, jo tā ir tikai sekunde no mana laika – paskatīties un pamāt, bet tam bērnam tas var nozīmēt ļoti daudz. Tāpēc es domāju, ka ir svarīgi, lai mēs atvēlētu šo laiku, parakstot autogrāfus un dodot pieci, un atvēlēt to pussekundi ikvienam, kuram varam. To es arī jūtu, kad spēlēju savā nacionālajā komandā mājās – Latvijā. Tā ir viena no labākajām šī darba sastāvdaļām, ka spējam saviļņot tik daudzus cilvēkus un iedvesmot jauno paaudzi!”