VIDEO. Bokseris Mairis Briedis: "Ja iebruks Latvijā, es būšu viens no tiem, kas stāvēs priekšā!"







Bokseris Mairis Briedis dažādos laikos

Mairis sacīja, ka viņam jau esot apnicis visu laiku stāstīt un ar darbiem rādīt vienu un to pašu. “Ko vēl var izdarīt? Ko jūs vēl no manis gribat? Un pat tad, ja es to izdarīšu, es tik un tā būšu slikts. Esmu to jau sapratis,” – viņš saka.









Mairis Briedis pēc cīņas bildina mīļoto Jūliju

“Es aizbraucu uz Ukrainu, jums tik un tā nav labi! Ko jūs vēl no manis gribat? Ja iebruks Latvijā, es būšu viens no tiem, kas stāvēs priekšā. Nevis tie, kas te raksta – caur kuru mežu var aizmukt prom… Tie dirs***, kas te tagad raksta, tie visi aizmuks prom! Es palikšu Latvijā un vienmēr cīnīšos par savu valsti,” – studijā viesojoties sacīja bokseris Mairis Briedis.