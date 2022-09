VIDEO. Civiliedzīvotāju līķi un stāsti par spīdzināšau: tā izskatās atbrīvotā pilsēta Balaklija Ieteikt







“Current Time” korespondents Boriss Sačalko apmeklēja tikko atbrīvoto Balaklijas pilsētu Ukrainas austrumu Harkivas reģionā. Tur Sačalko satika vīrieti, kurš stāsta, ka krievu pratinātāji viņu spīdzinājuši ar elektrošoku, un māti, kura atklājusi, ka dienu pirms atkāpšanās Krievijas spēki nošāvuši viņas dēlu.

Artems stāsta, ka 46 dienas pavadījis apcietinājumā. Pratināšanu laikā pret viņu izmantots elektrošoks.

“Viņi meklēja ieročus. Viņi ieradās bruņutransportierī un kravas automašīnā, ieradās manā mājā un sāka skatīties apkārt. Viņi atrada mana brāļa attēlu militārajā formā un jautāja: “Kas tas ir?” “Mans brālis,” es teicu. — Vai viņš ir dienesta darbinieks? “Viņš ir.” “Tad tu nāksi mums līdzi.” Acīmredzot viņi mani aizturēja mana brāļa dēļ, bet viņi man jautāja par ukraiņu karavīriem, kurus es pazinu pilsētā. Es teicu: “Kā es par viņiem varu kaut ko zināt?”,” stāsta Artems.

Vietējā policijas iecirknī Krievijas karaspēks aizveda cilvēkus, kurus viņi aizturēja vairāku iemeslu dēļ – mobilā tālruņa dēļ, militārās tehnikas fotografēšanas, viņu politiskās pārliecības dēļ.

“Mana kolēģe dzīvoja netālu no policijas iecirkņa. Viņa naktīs pamodās, jo cilvēki pratināšanas laikā kliedza: “Es neko nezinu!”. Nav iespējams viņiem piedot to, ko viņi šeit izdarīja…” pastāsta skolas direktore Natalija.

Balaklija neizskatās tik ļoti cietusi kā daudzas citas Ukrainas pilsētas. Krievu karaspēks aizgāja bez pretošanās. “Šeit krievi tika sakauti. Viņi šeit rīkojās līdzīgi kā karaspēks, kas tika izspiests no Kijivas apgabala. Kad viņi saprata, ka zaudē, viņi teica, ka maina savu stratēģiju. Krievijas armijai atkāpjoties, viņi uzstādīja mīnas un uzspridzināja tiltus, kā to darīja Kijivas reģionā,” norāda Hanna Maljara, Ukrainas aizsardzības ministra vietniece.

Pilsētā atrasts arī svaigi raksts kaps, kurā guldīti divi civiliedzīvotāji. Viena no vīrieša mātēm tika lūgta identificēt personu. “Tā bija pēdējā diena, pirms krievi atkāpās no Balaklijas. Mans dēls un viņa draugi bija mašīnā. Viņi tika nošauti pilsētas centrā. Aculiecinieki redzēja, ka 15-20 krievu karavīri parādījās no pagalma puses un šāva pa viņu automašīnu no tuvas distances,” atminas nogalinātā vīrieša māte.

Policija turpina meklēt arī citas pazudušas personas. “Mēs identificējam ķermeņus. Dažos kapos atrodas civiliedzīvotāju ķermeņi. Pēc ekshumācijas mēs meklējam spīdzināšanas pēdas. Mūsu uzdevums ir reģistrēt visus noziegumus,” norāda Olehs Siņehubovs, Harkivas apgabala administrācijas vadītājs.